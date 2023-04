Hamann schießt gegen Jude Bellingham: "Hat keine Disziplin"

IMAGO/Christian Schroedter

BVB-Star Jude Bellingham wurde von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann kritisiert

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat scharfe Kritik an BVB-Star Jude Bellingham geübt. In seinen Augen ist der Engländer längst nicht mehr der Leistungsträger, der er vor ein paar Monaten schon mal war. Auch die Dortmunder Verantwortlichen bekamen ihr Fett vom früheren Profi weg.

Jude Bellingham sei, so erklärte Hamann am Samstag bei "Sky", ohne Frage ein überragender Spieler, der viele Qualitäten mitbringe. "Aber was er nicht hat, ist Disziplin", sagte der Ex-Nationalspieler, der damit vor allem das Defensivverhalten des 19-Jährigen ansprach.

Bellingham sei "maßgeblich an fünf, sechs Gegentoren in den letzten Wochen" beteiligt gewesen, kritisierte Hamann, der findet: "Er muss anders spielen. Nur dann kann man auf Dauer Erfolg haben."

Das große Problem laut Hamann: Bellingham genießt in Dortmund Narrenfreiheit. "Er kann machen, was er will. Keiner traut sich, etwas zu sagen, weil sie Angst haben, ihn zu verärgern", sagte der TV-Experte, der die ganze Lage als "ganz gefährliche Situation" bezeichnete.

"Solange er [Bellingham] vorne Spiele entscheidet, ist alles gut. Aber auch das hat er in den letzten Wochen nicht gemacht. Es bringt nichts, wenn er ein Tor vorbereitet, gleichzeitig aber zwei verschuldet", klagte Hamann den jungen Engländer an.

BVB-Boss verteidigt Bellingham gegen Hamann-Kritik

Wenn er an einen möglichen 150-Millionen-Euro-Wechsel von Bellingham denke, "wäre ich da ganz, ganz vorsichtig. Er ist natürlich sehr talentiert, aber an seiner Disziplin muss er arbeiten", mahnte Hamann.

BVB-Sportchef Sebastian Kehl wollte diese Aussagen so nicht stehen lassen. Er erklärte wenig später, dass die Verantwortlichen natürlich das Gespräch mit Bellingham suchen. "Und man kann gut mit ihm über Kritik reden", sagte Kehl, der mit Blick auf den Engländer hervorhob: "Er hat sich unglaublich gut entwickelt und gibt dieser Mannschaft unglaublich viel."