Kehl gesteht "Verunsicherung" beim BVB

IMAGO/Matthias Koch

Will mit dem BVB den FC Bayern noch abfangen: Sebastian Kehl

Nach dem 2:1-Erfolg von Borussia Dortmund gegen Union Berlin ist aus dem vermeintlichen Titel-Dreikampf in der Fußball-Bundesliga wohl endgültig ein Zweikampf geworden. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl setzt im Duell mit dem FC Bayern auch auf den Faktor Heimstärke.

"Es war wichtig, den Abstand nach hinten zu vergrößern, um dann in dieser Jäger-Position, in der wir weiterhin sind, jetzt die nächsten Spiele anzugehen. Wir haben noch vier weitere Heimspiele, zu Hause sind wir unglaublich stark", sagte Kehl nach dem Union-Spiel gegenüber Journalisten. "Wir werden noch einige Punkte zu Hause holen und dann müssen wir einfach auf uns schauen. Wir haben nur noch einen Wettbewerb, aber da sind wir zumindest noch voll im Rennen."

Den BVB-Sieg gegen die Überraschungsmannschaft aus der Hauptstadt bezeichnete Kehl nach den Rückschlägen in der Liga beim FC Bayern (2:4) sowie im DFB-Pokal bei RB Leipzig (0:2) als "gute Reaktion".

"Ein kleines bisschen Verunsicherung" beim BVB

"Vor allem, weil wir das Spiel am Ende gewonnen haben, sind wir erleichtert. Das ist die Hauptaussage des heutigen Spiels, in dem sicherlich auch nicht immer alles rund war. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir aus zwei Partien kamen, die uns ein bisschen durchgeschüttelt haben. Gegen eine schwer zu bespielende Mannschaft von Union zwei Tore zu schießen und am Ende verdient zu gewinnen, ist dann auch eine Antwort", erklärte der langjährige BVB-Kapitän.

Die letzten Tage habe man in Dortmund "intensiv erlebt, das macht natürlich etwas mit der Mannschaft". Gerade nach der Pleite in Leipzig habe es "ein kleines bisschen Verunsicherung" in den Reihen des BVB gegeben, so Kehl. "Wir müssen uns jetzt wieder reinbeißen und das haben wir heute getan."

Als "sehr bereicherndes Element" lobte Kehl Karim Adeyemi, der gegen Union sein Comeback nach längerer Verletzungspause und Sperre im Pokal gab. "Er hat das als ein frisches Element sehr gut gemacht, hat viele tiefe Läufe und immer wieder Eins-gegen-Eins-Situationen gehabt."