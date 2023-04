Robben spricht über Comeback beim FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Arjen Robben spielte lange Jahre beim FC Bayern

Arjen Robben hat vor dem Champions-League-Duell mit seinem "Lieblingsgegner" Manchester City scherzhaft seine Rückkehr zum FC Bayern in Aussicht gestellt.

"Thomas Tuchel kann mich jederzeit anrufen. Nein, Spaß beiseite, das geht nicht mehr", sagte der niederländische Ex-Profi in einem Interview mit Vereinsmedien des deutschen Rekordmeisters.

Robben hatte zwischen 2009 und 2019 seine Fußballschuhe für den FC Bayern geschnürt und war in dieser Zeit zur Vereinsikone avanciert. Gegen ManCity gewann er in seiner Karriere sechs von sieben Spielen.

"Das ist auf jeden Fall ein Topspiel, das auch das Finale sein könnte. Es wird sehr interessant und ich freue mich schon, es anzuschauen", sagte der 39-Jährige über den Königsklassen-Kracher im Viertelfinale zwischen seinem Ex-Klub auf der einen und dem Star-Ensemble um Erling Haaland auf der anderen Seite. Das Hinspiel findet am Dienstag in Manchester statt, das Rückspiel acht Tage später in München.

Der FC Bayern funktioniere "als Mannschaft sehr gut", lobte Robben. Das Team sei im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain deswegen "verdient weitergekommen".

FC Bayern: Arjen Robben schwärmt von Pep Guardiola

Eine hohe Meinung genießt bei Robben nach wie vor City-Teammanager Pep Guardiola, mit dem der Angreifer beim FC Bayern zwischen 2013 und 2016 zusammenarbeitete.

"Er kann seine Mannschaft sehr gut einstellen. Ich habe extrem viel Respekt für seine Arbeit. Egal, wo er arbeitet, man sieht seine Handschrift", schwärmte Robben vom spanischen Star-Coach. "Die drei Jahre mit ihm waren eine besondere Zeit für mich. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hatte viele großartige Trainer, und rein aus fußballerischer Sicht war er für mich der beste."

Mit Blick auf die Favoritenrolle in der laufenden Champions-League-Saison nannte Robben auf Italiens Tabellenführer SSC Neapel. "Die SSC spielt sehr, sehr stark und macht einen sehr guten Eindruck in dieser Saison. Sie könnten das Überraschungsteam sein."