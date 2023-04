Bayern-Bankdrücker spricht über Sommer-Abschied

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ryan Gravenberch (M.) muss sich beim FC Bayern noch steigern

Verlässt Ryan Gravenberch den FC Bayern nach dieser Saison schon wieder? Der Mittelfeldspieler, von dem es immer wieder heißt, dass er unzufrieden mit seiner Rolle ist, hat in einem Interview aufhorchen lassen.

Im letzten Sommer wechselte Ryan Gravenberch für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Bayern und unterschrieb bis 2027. Nicht einmal zehn Monate später spricht der 20-jährige Niederländer in holländischen Medien schon öffentlich von Abschied. Sein letztes Wort war das aber wohl noch nicht.

26 Mal durfte Gravenberch in seiner bisherigen Zeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister unter Julian Nagelsmann und Neu-Coach Thomas Tuchel bislang auf den Rasen, allerdings stand das verheißungsvolle Mittelfeldtalent davon nur vier Mal in der Startelf. Zu wenig für den Nationalspieler, der zudem lediglich zweimal die volle Distanz von 90 Minuten absolvieren konnte.

"Bisher ist es nicht so gelaufen wie erwartet", analysierte Gravenberch gegenüber dem niederländischen Portal "Ajax Showtime", beschwichtigte jedoch: "Für mich ist das schade, aber ich komme gut damit zurecht."

Er habe in seiner bisherigen Karriere "bis zu dieser Saison eigentlich nie einen Rückschlag" gehabt, doch in München scheint die Entwicklung des aus der Ajax-Jugend stammenden Mittelfeldmannes nun zu stocken. Immerhin: Gravenberch ist gewillt, "diese Erfahrung in etwas Positives zu verwandeln", er wolle "stark bleiben", betonte er.

"Im Idealfall würde ich gerne bei Bayern Erfolg haben", sagte der 20-Jährige, der bislang ein Tor und eine Vorlage für sich verbuchen konnte und fügte an: "Aber wenn das nicht klappt und ich keine Chance bekomme, dann muss ich mich vielleicht umsehen." Ein klarer Hinweis auf einen möglichen Sommer-Abschied.

Noch will Gravenberch aber die Ruhe bewahren. "Im Moment mache ich mir darüber noch keine Gedanken und hoffe, dass ich meine Situation bei Bayern ändern kann, indem ich gut trainiere und spiele", blickte der elffache Oranje-Kicker auf die neue Situation unter Thomas Tuchel.

Dass er zu kämpfen habe, sei letztlich auch eine gute Sache. "Als Spieler wird man auch durch solche Erfahrungen besser. Ich bin noch sehr jung und ich bin froh, dass ich so etwas jetzt erlebe und nicht erst später in meiner Karriere", so Gravenberch.