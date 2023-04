"Das ist Gift": Hamann ledert gegen Bayern

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Beim FC Bayern läuft es weiterhin nicht ganz rund

Der frühere Bundesliga-Profi und heutige TV-Experte Dietmar Hamann hat den kürzlich vom FC Bayern entlassenen Trainer Julian Nagelsmann kritisiert und gleichzeitig die Vermutung aufgestellt, dass innerhalb des Münchner Teams Misstrauen herrschen könnte.

Nach dem knappen aber ungemein wichtigen 1:0-Erfolg des FC Bayern in Freiburg am Wochenende herrscht zwar Erleichterung, doch so richtig rund läuft es beim deutschen Fußball-Rekordmeister auch nach der Amtsübernahme durch den neuen Trainer Thomas Tuchel noch nicht. TV-Experte Dietmar Hamann hat nun den Finger in die Wunde gelegt.

"Thomas Tuchel muss wieder mehr Zug reinbringen beim FC Bayern, mir ist das alles zu lasch", sagte Hamann bei "Sky" und präzisierte seinen Unmut: "Die Chancen werden verschossen - wie im Training." In der Tat hatten die Münchner beim engen Auswärtserfolg in Freiburg zahlreiche Hochkaräter liegen gelassen und mussten deshalb lange zittern.

Dass die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zuletzt fehlte, lag laut dem 49-Jährigen zwar einerseits am "Vertrauen, das unheimlich wichtig ist und das ihnen abhanden gekommen sein mag", gleichzeitig sah der frühere FCB-Profi aber auch eine Art Laissez-faire in der Angriffsabteilung.

"Diese Professionalität und die Seriosität, die die Bayern immer ausgezeichnet hat - du wusstest, wenn sie einen Zweikampf gewinnen müssen, gewinnen sie ihn, wenn sie ein Tor machen müssen und eine Chance dazu haben, dann machen sie diese - war nicht vorhanden", so Hamanns deutliches Urteil.

"Wie sie am Samstag die Chancen verschossen haben - und auch in den Wochen zuvor - nach dem Motto: Wenn die eine nicht reingeht, machen wir eben die nächste", gefiel dem TV-Experten ganz und gar nicht.

Die etwas zu lockere Art des Teams machte Hamann auch an Ex-Coach Julian Nagelsmann fest. "Meiner Meinung nach hat der Mannschaft die starke Hand gefehlt. Ich weiß nicht, ob [Nagelsmann] es hat laufen lassen oder ob man ihm nicht mehr so zugehört hat wie es sein sollte, aber die brauchen eine starke Hand. Und das war in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr der Fall", betonte Hamann, der sogar ein gewisses "Misstrauen untereinander" innerhalb des Teams vermutete.

Hamann: Beim FC Bayern hat sich "etwas eingeschlichen"

Durch die Disziplinlosigkeiten der letzten Zeit habe sich "etwas eingeschlichen". Er wolle nicht auf den Fall Serge Gnabry zurückgehen, tat es dann aber doch. "Was denkt sich ein Thomas Müller, der am Wochenende eine halbe Stunde in der Eistonne sitzt, um am Dienstag einsatzbereit zu sein, um dann zu erfahren, dass der andere [Gnabry, d.Red.] im Flieger ist, um in Paris zur Modenschau zu gehen. Das schafft Misstrauen", sagte Hamann und setzte hinzu: "Ich hoffe nicht, dass das in der Mannschaft etwas zerrüttet hat."

Deshalb sei auch der Neubeginn unter Thomas Tuchel nicht so einfach. Wegen der Altlasten. "Das Wichtigste ist, dass du deinen Kollegen vertraust", betonte der 49-Jährige und malte ein Szenario: Es sei durchaus möglich, dass Spieler Zuhause sitzen und sich nicht sicher sein können, wo der andere jeweils ist. "Dieses Misstrauen ist Gift für einen Mannschaftsgeist".

Er hoffe, dass man unter Tuchel "den Zopf abschneiden und sagen kann: Jetzt geht es neu los mit noch sieben Spielen in der Liga und hoffentlich noch fünf Stück in der Champions League."