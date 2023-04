Kobel formuliert BVB-Ziel für den Saison-Endspurt

IMAGO/Revierfoto

BVB-Schlussmann Gregor Kobel

Bei den drei Pflichtspielen im bisherigen April hat Borussia Dortmund Leistungen mit Licht und Schatten gezeigt. Nach den beiden Auswärtsniederlagen beim FC Bayern (2:4) in der Bundesliga und bei RB Leipzig (0:2) im DFB-Pokal fand der BVB mit dem 2:1-Heimsieg im Verfolgerduell gegen Union Berlin am Samstag zurück in die Erfolgsspur. Schlussmann Gregor Kobel sprach über die so wichtige Trendwende.

Vor allem nach der Pleite bei RB Leipzig am vergangenen Mittwochabend, als die Schwarz-Gelben eine weitestgehend trostlose und pomadige Leistung im Viertelfinal-Duell des DFB-Pokals zeigten, war der Gesprächsbedarf auch intern groß bei den Dortmundern.

"Du guckst dir die Bilder an und siehst, was alles schief gelaufen ist. Sie haben uns über fast 90 Minuten dominiert, muss man sagen. Wir sind nicht richtig hinten heraus gekommen und gar nicht in unsere Abläufe gekommen", fasste BVB-Torhüter Kobel noch einmal im Interview auf dem vereinseigenen YouTube-Channel zusammen.

"Wir wussten, dass wir gegen Union ein anderes Gesicht zeigen müssen. Union ist da genauso aggressiv und will pressen und Druck machen", meinte der Schweizer, der selbst nach einer fehlerbehafteten Performance beim Gastspiel in München in die Kritik geraten war.

Kobel will mit dem BVB neue Serie starten

Für den Schlussmann des Tabellenzweiten war gegen die Eisernen am Samstagnachmittag diese eingeforderte Reaktionen dann auch zu sehen: "Wir wissen, wenn wir zu Hause spielen, haben wir riesige Unterstützung im Rücken, die uns nach vorne peitscht. Wir haben von A bis Z ein anderes Gesicht gezeigt und deswegen auch drei Punkte geholt."

Vor allem aufgrund der Stärke des Gegners aus der Hauptstadt, der nach dem 27. Spieltag als Tabellendritter weiterhin klar auf Champions-League-Kurs liegt, könne seine Mannschaft "sehr, sehr zufrieden" mit dem Resultat sein, betonte Kobel weiter: "Vielleicht war es nicht über 90 Minuten voll souverän, aber trotzdem haben wir gekämpft und gezeigt, dass wir die drei Punkte holen wollen und uns mit dem Sieg belohnt."

Das Ziel für die kommenden Wochen sei für die Westfalen nach dem Aus in der Königsklasse und dem DFB-Pokal sowie der verlorenen Tabellenführung in der Bundesliga nun ohnehin klar. Zielsetzung für den BVB im April und Mai sei es, "dass wir an heute anknüpfen, unser Selbstvertrauen auftanken und wieder eine Serie starten", so Kobel weiter.

Bei sieben verbleibenden Bundesliga-Partien weist Borussia Dortmund derzeit zwei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter FC Bayern auf.