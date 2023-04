Zukunfts-Entscheidung bei Nübel angeblich gefallen

IMAGO/Norbert Scanella

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen

Der französische Erstligist AS Monaco hat offenbar eine Entscheidung bezüglich der Zukunft des vom FC Bayern ausgeliehenen Torhüters Alexander Nübel getroffen.

Wie die Sportzeitung "L'Équipe" in ihrer Online-Ausgabe berichtet, ist ein fester Wechsel des 26-Jährigen ins Fürstentum vom Tisch. Nübel wird im Sommer nach Ablauf seiner zweijährigen Leihe also zunächst zum FC Bayern zurückkehren.

In Monaco war nach durchwachsenen Leistungen zuletzt die Kritik am früheren Schalker gewachsen. "Die Wahrnehmung um ihn herum ist nicht fair, sie ist zu negativ. Aber er hatte auch Phasen, in denen er bessere Leistungen erbracht hat als in den letzten Wochen. Jetzt liegt es an ihm, zu beweisen, dass er in der richtigen Form für diesen Endspurt ist", sagte Trainer Philippe Clement auf der Pressekonferenz vor dem jüngsten Ligaspiel beim FC Nantes.

Nübel ist beim Tabellenvierten der Ligue 1 zwar gesetzt, kassierte in der laufenden Spielzeit aber auch schon 42 Gegentreffer in 30 Partien - eine deutlich schlechtere Bilanz als die Konkurrenten RC Lens (22) oder Olympique Marseille (29).

Monacos Verantwortlichen sollen bereits auf Nachfolgersuche sein. Der Franzose Jean Butez von Royal Antwerpen wird als möglicher Kandidat gehandelt.

Riesige Konkurrenz für Alexander Nübel beim FC Bayern

Wie es für Nübel mittelfristig weitergeht, ist nun völlig offen.

Beim FC Bayern sind die drei Torwartpositionen ab dem Sommer nach jetzigem Stand mit Manuel Neuer, der nach seinem Unterschenkelbruch wieder angreifen will, Yann Sommer sowie Sven Ulreich hochkarätig besetzt. Dass sich Nübel beim deutschen Rekordmeister dauerhaft auf die Bank oder gar die Tribüne setzt, gilt als ausgeschlossen.

Im "ZDF" hatte Nübel Ende Januar allerdings die Rolle als Nummer eins beim FC Bayern als "ganz klares Ziel" bezeichnet. Zuvor wäre er wegen Neuers Verletzung fast nach München zurückgekehrt. Monaco stellte sich jedoch quer und so fiel die Wahl der FCB-Bosse auf Sommer.