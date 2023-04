Bayern-Star vor ManCity-Kracher: "Das ist Wahnsinn!"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Kingsley Coman trifft mit dem FC Bayern auf Manchester City

Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) startet der FC Bayern in der Champions League in das Viertelfinal-Hinspiel gegen den englischen Meister Manchester City. Das Duell zwischen den Cityzens und den Münchnern gilt als vorweggenommenes Finale, werden in den beiden Top-Klubs doch die beiden heißesten Anwärter auf den diesjährigen Titelgewinn gesehen. Entsprechend hoch ist die Vorfreude und Anspannung bereits bei den Protagonisten selbst.

Bayerns Königsklassen-Held Kingsley Coman, der seine Mannschaft vor zweieinhalb Jahren zum bis dato letzten Finalsieg in der Champions League köpfte, sprach über die speziellen Herausforderungen auf der europäischen Bühne: "Ich mag diese Intensität im Spiel. Es ist sehr intensiv, ein sehr hohes Niveau. Jeder Fehler kann zu einem Tor führen. Das ist Wahnsinn, es sind immer besondere Spiele", meinte der Flügelstürmer auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern.

Der gebürtige Pariser hat in der laufenden Saison bisher fünf Partien in der Champions League bestritten, dabei ausgerechnet gegen seinen Heimatverein Paris Saint-Germain seinen einzigen Treffer erzielen können.

Beim Blick auf die bisherige Königsklassen-Bilanz des FC Bayern in 2022/2023 geriet Coman regelrecht ins Schwärmen: "Wir haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Das ist Wahnsinn, das in der Champions League zu schaffen. Vor allem, wenn du gegen so starke Gegner spielst. Jetzt ist die K.o.-Phase und wenn du kein Gegentor bekommst, dann kommst du weiter."

De Ligt spricht von "überragendem Gefühl"

Ähnlich selbstbewusst will auch Teamkollege und Innenverteidiger Matthijs de Ligt in die Duell mit den Skyblues von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola starten.

"Wir sind eine sehr starke Mannschaft mit sehr viel Qualität. Jetzt spielen wir gegen einen sehr starken Gegner mit Manchester City. Hoffentlich können wir das wiederholen", so der Niederländer, für den die Champions League ebenfalls das Nonplusultra im Vereinsfußball bedeutet: "Mit dieser Atmosphäre und mit dieser Energie zu spielen, ist schon ein überragendes Gefühl."

Der deutsche Rekordmeister tritt am Dienstagabend im Etihad Stadium zum Hinspiel an, ehe am 19. April in der Münchner Allianz Arena das Rückspiel gegen ManCity ansteht.