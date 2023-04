Bericht: Bellingham-Verhalten "ärgert" Real Madrid

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jude Bellingham wird den BVB wohl im Sommer verlassen

Im zähen Ringen um eine Verpflichtung von Jude Bellingham von Borussia Dortmund galten zuletzt Real Madrid, Manchester City und der FC Liverpool als heißeste Eisen im Feuer der Gerüchteküche. Auch Paris Saint-Germain wird zudem immer wieder Interesse am BVB-Star nachgesagt. Ein Team soll seine Chancen inzwischen allerdings schwinden sehen und damit begonnen haben, sich "verärgert" umzuorientieren.

Mit den Routiniers Toni Kroos (33) und Luka Modric (37) sowie Aurélien Tchouaméni (23), Federico Valverde (24) und Eduardo Camavinga (20) ist Real Madrid im zentralen Mittelfeld eigentlich bestens aufgestellt, vor allem mit Blick auf die nahenden Karriereenden von Kroos und Modric sollen die Königlichen dennoch sehr konkret mit dem Gedanken spielen, mit Jude Bellingham im Sommer einen neuen Leitwolf für die Schaltzentrale unter Vertrag zu nehmen. Völlig verrückte Dinge werden die Spanier aber wohl nicht unternehmen, um den 19-Jährigen vom BVB loszueisen.

Real-Präsident Florentino Pérez sei nicht bereit, an einem Wettbieten um Bellingham teilzunehmen, berichtet "El Nacional". Demnach sind sich die Madrilenen darüber im Klaren, dass im aktuellen Kader mehrere Baustellen existieren, für deren Behebung man Geld in die Hand nehmen muss.

Real Madrid soll Alternativen zu BVB-Star Jude Bellingham suchen

Damit aber nicht genug: Dem Bericht zufolge stößt das Verhalten der Bellingham-Seite bei Real zudem auf wenig Gegenliebe. Pérez und Co. sollen zunehmend "verärgert" darüber sein, dass Bellinghams Vater und Berater Mark angeblich alles dafür tut, dass sein Sohn in England unterschreibt. Antrieb soll ein "saftiger Unterzeichnungsbonus" sein, den der FC Liverpool bietet.

Seitdem auch noch kursiert, dass PSG bereit ist, nicht wenig seiner schier unerschöpflichen finanziellen Mittel in Bellingham zu investieren, hat man in der spanischen Hauptstadt laut "El Nacional" damit begonnen, Alternativen zu suchen. Das Interesse am Engländer "kühlt ab", so der Bericht.

Eine passende Option hat Real wohl auch schon ausgemacht: Khéphren Thuram von OC Nizza. Der französische Neu-Nationalspieler soll Reals Scouting-Experten Juni Calafat vom Journalisten Andrés Onrubia wärmsten empfohlen worden sein. Onrubia, der als ausgewiesener Kenner des französischen Fußballs gilt, soll die Ansicht vertreten, dass Thurams Anlagen denen von Bellingham keineswegs nachstehen.

Bellinghams Vertrag beim BVB endet erst im Sommer 2025, die Dortmunder sollen zwar bereit sein, ihren Leistungsträger ziehen zu lassen, für die Dienste des Youngsters dürfte allerdings zwischen 100 und 150 Millionen Euro fällig werden.