IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern tritt bei Manchester City an

Der FC Bayern trifft im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League am Dienstagabend (ab 21 Uhr) auswärts auf den englischen Meister Manchester City. Wo wird die Partie der Cityzens gegen die Münchner live im TV und Stream übertragen?

Es ist das Kracherduell schlechthin im Viertelfinale der diesjährigen Königsklasse. Manchester City und der FC Bayern gelten neben Titelverteidiger Real Madrid als die Top-Anwärter auf den Henkelpott in diesem Jahr.

Am Dienstagabend sowie am 19. April im Rückspiel treten der englische und der deutsche Vorzeigeklub nun im direkten Duell gegeneinander an, um einen der vier Halbfinalisten der Champions League zu ermitteln.

Kurioserweise ist es das erste Pflichtspiel für City-Teammanager Pep Guardiola gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber FC Bayern. In der Königsklasse standen sich die beiden Teams zuletzt im November 2014 gegenüber. Damals stand der spanische Startrainer noch bei den Münchnern an der Seitenlinie, unterlag mit den Bayern mit 2:3 gegen die Cityzens.

Für den neuen Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel bedeutet die Partie auf der Insel zum einen die Rückkehr nach England nach seiner Zeit beim FC Chelsea. Sowie zum anderen sein Debüt im Europapokal als Coach der Münchner.

Wo wird das erste Duell zwischen ManCity und dem FC Bayern seit achteinhalb Jahren live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft ManCity vs. FC Bayern live im TV und Stream