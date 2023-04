Enthüllt! Schalker Krisensitzung noch im Mannschaftsbus

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Peter Knäbel ist Sportvorstand beim FC Schalke 04

Seit dem späten Sonntagabend regiert wieder der Frust und die Abstiegsangst beim FC Schalke 04. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga unterlag im wichtigen direkten Duell bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:2 und zeigte dabei eine erschreckend schwache Leistung. Nicht nur Cheftrainer Thomas Reis war nach der 14. Saisonniederlage bitter enttäuscht.

"In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht stattgefunden, waren viel zu passiv. [...] Die erste Halbzeit hatte mit einem Kampf um den Klassenerhalt nichts zu tun. Wenn der Gegner in jedem Zweikampf mehr möchte, das ist etwas, das ich nicht akzeptiere", polterte der S04-Coach nach der Pleite im Sechs-Punkte-Spiel im Kraichgau.

Doch damit nicht genug: Die erste Aufarbeitung der Nicht-Leistung der Königsblauen begann schon in der Nacht zu Ostermontag noch während der Heimreise des FC Schalke per Mannschaftsbus.

Wie die "Bild" berichtete, ließ Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel dafür sogar seinen Privatwagen in Sinsheim stehen und begab sich gemeinsam mit den S04-Profis im Teambus auf die Heimreise.

Freitag trifft der FC Schalke 04 auf Hertha BSC

Während der Fahrt zurück ins Ruhrgebiet dürfte es dann zu deutlichen Worten des 56-Jährigen an die S04-Profis gekommen sein. Gesprächsinhalte der vermeintlichen Mannschaftssitzung auf der Autobahn sind zwar bis dato noch nicht bekannt, doch der Ärger über die 0:2-Pleite vor über 10.000 eigens angereisten Auswärtsfans aus Gelsenkirchen war bei Peter Knäbel noch vor Ort im Stadion unübersehbar.

Einen Kommentar vor den TV-Kameras verweigerte der Sportvorstand der Knappen vorerst, Cheftrainer Reis bestätigte lediglich: "Wir werden da (im Mannschaftsbus, Anm. d. Red.) die Analyse machen."

Bereits am kommenden Freitag (ab 20:30 Uhr) steht der nächste Krisengipfel für den FC Schalke 04 an. Dann kommt es in der heimischen Veltins-Arena zum Duell Letzter gegen Vorletzter mit Hertha BSC.