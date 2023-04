FC Bayern vermeldet Update zu Lucas Hernandez

IMAGO/Mladen Lackovic

Lucas Hernandez trainiert beim FC Bayern wieder mit Ball am Fuß

Seit seiner schweren Kreuzband-Verletzung vom vergangenen November steht Lucas Hernandez dem FC Bayern nicht mehr zur Verfügung. Am Ostermontag gab der deutsche Rekordmeister ein Update zu seinem Defensivmann, der sich die Knieverletzung in der WM-Partie Frankreichs gegen Australien zugezogen hatte.

Am Montagvormittag vermeldete der FC Bayern, dass der Weltmeister von 2018 einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Comeback gemacht habe.

"Endlich wieder den Ball am Fuß! Erfreuliche Nachricht von Lucas Hernandez: Der 27-jährige Innenverteidiger des FC Bayern trainierte am Ostermontag erstmals wieder mit dem Ball", so der deutsche Branchenprimus in einer offiziellen Mitteilung.

Wann es für den 27-Jährigen vollumfänglich ins Mannschaftstraining des Tabellenführers zurück gehen könnte, ist bisher noch ungewiss. Zunächst werde in den kommenden Tagen beobachtet, wie das operierte Knie des Defensivspielers auf die Mehrbelastung reagiert.

Auch Tel wieder voll im Training beim FC Bayern

Die bisherigen Reha-Maßnahmen sowie das Lauftraining an der Säbener Straße verliefen zuletzt ohne nennenswerte Komplikationen.

"Nun folgte mit einigen Pass- und Dribbelübungen der nächste Schritt auf dem Weg zum Comeback", heißt es weiter in der Stellungnahme des FC Bayern.

Neben Lucas Hernandez hatte zuletzt auch Youngster Mathys Tel das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Der junge Stürmer fiel zuvor mit einem Muskelfaserriss aus.

Lucas Hernandez war bis zum Zeitpunkt seiner Verletzung eine wichtige Stütze in der Hintermannschaft des FC Bayern. In der Hinrunde bestritt er noch elf Pflichtspiele für die Münchner, ehe er sich im November ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss zuzog.

Hernandez selbst hatte sich in den letzten Wochen wiederholt zuversichtlich gezeigt, was seine baldige Rückkehr auf Wettkampfniveau beim FC Bayern angeht.