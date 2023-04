Transfer-Duell zwischen FC Bayern und BVB?

IMAGO/Seskimphoto

Arda Güler soll es sowohl dem FC Bayern als auch dem BVB angetan haben

Borussia Dortmund und der FC Bayern haben offenbar ein türkisches Top-Talent auf dem Einkaufszettel. Gibt es ein Transfer-Duell zwischen dem BVB und dem deutschen Rekordmeister?

Wie das Portal "Fussballeuropa" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, hat es Offensiv-Talent Arda Güler von Fenerbahce in die Notizblöcke der Scouts von FC Bayern und Borussia Dortmund geschafft.

Mehr noch: Beide Bundesliga-Schwergewichte sollen regelmäßig Informationen über den 18-Jährigen einholen und auch die Möglichkeit eines Sommer-Transfers abklopfen.

Billig werden dürften Güler nicht, sollten der BVB oder der Rivale aus München bei ihm tatsächlich Ernst machen: Fenerbahce ruft dem Bericht zufolge aktuell satte 25 Millionen Euro für den Youngster auf, dessen Vertrag in Istanbul noch bis 2025 läuft.

Prominente Konkurrenz aus dem Ausland gibt es angeblich auch: Der FC Barcelona soll sich ebenfalls mit Güler beschäftigen.

BVB, FC Bayern und Co. glauben wohl weiterhin an Potenzial von Arda Güler

Dass das Fener-Juwel bei Europas Top-Klubs überhaupt noch so hoch im Kurs steht, überrascht durchaus: Der Hype, der nach seinem Profi-Debüt in der Saison 2021/2022 um Güler entstand, flaute in den vergangenen Monaten merklich ab.

Sein Ziel, bei Fenerbahce zur Stammkraft und zum Leistungsträger zu reifen, verfehlte der Jungspund bislang. 23 Pflichtspiele, überwiegend als Joker, mit sieben Torbeteiligungen lassen sich nicht gerade als beeindruckende Bewerbung für einen Wechsel bezeichnen. Offenbar ist der Glaube an sein Potenzial in Dortmund, München oder Barcelona anscheinend aber weiter groß.

Ob Güler sich direkt den riesigen Schritt zum BVB, zum FC Bayern oder zu Barca vorstellen kann, ist zwar nicht überliefert. Klar sein soll aber, dass er einem Tapetenwechsel nach der Saison nicht abgeneigt ist.