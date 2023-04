Bericht: BVB nimmt nächstes Offensiv-Juwel ins Visier

IMAGO/Paul Chesterton

Anass Zaroury (l.) wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schaut sich derzeit intensiv nach potenziellen Verstärkungen für den Offensivbereich um. Laut einem englischen Medienbericht könnte der BVB nun auf der Insel fündig geworden sein.

Wie die Boulevard-Zeitung "The Sun" jüngst vermeldete, soll der Tabellenzweite aus Deutschland den Flügelstürmer Anass Zaroury ins Visier genommen haben.

Der 22-Jährige zählt beim englischen Zweitliga-Tabellenführer FC Burnley in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern. Für Burnley, das bereits sieben Spieltage vor Saisonende als Aufsteiger in die Premier League feststeht und vom belgischen Ex-Nationalspieler Vincent Kompany gecoacht wird, bestritt Zaroury wettbewerbsübergreifend 34 Partien in der laufenden Saison und erzielte dabei zehn Tore.

Schon im letzten Jahr schaffte der Offensivspieler den Sprung in die marokkanische Nationalmannschaft und gehörte dem Kader an, der bei der WM in Katar sensationell bis ins Halbfinale vordrang. Im Spiel um Platz 3 kam Zaroury dabei zum Einsatz.

BVB-Flirt Zaroury vertraglich noch bis 2026 gebunden

Laut dem englischen Medienbericht soll der BVB zuletzt eigens seinen Scout Benjamin Frank auf die Insel entsandt haben, wo er Anass Zaroury vor Ort beim Spiel FC Middlesbrough gegen den FC Burnley beobachtete.

Längst soll sich der Kreativspieler auch bei anderen Erstligisten aus Europa auf dem Zettel befinden, unter anderem bei der AS Monaco und Olympique Marseille aus Frankreich sowie Standard Lüttich aus Belgien.

Wie hoch die Chancen für den BVB wären, Zaroury trotz langfristigen Vertrags bis 2026 vom FC Burnley loseisen zu können, steht derzeit noch nicht fest. Im Falle einer satten Ablösezahlung könnte es den Dortmunder aber durchaus gelingen, eines der vielversprechendsten Talente aus Englands Fußball-Unterhaus in die Bundesliga zu lotsen.