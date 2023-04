Endet Erling Haalands irrer Bayern-Fluch?

IMAGO/Revierfoto

Ex-BVB-Star Erling Haaland trifft mit ManCity auf den FC Bayern

Vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale am Dienstag (21:00 Uhr) gegen den FC Bayern sind viele Augen auf Erling Haaland gerichtet. Bricht der frühere BVB-Profi mit Manchester City endlich seinen unheimlichen Fluch gegen den deutschen Rekordmeister?

38 Pflichtspiele, 44 Tore: Die Quote von Erling Haaland im Trikot von Manchester City ist nicht von dieser Welt. Zehn Treffer gelangen dem 22 Jahre alten Norweger bereits in sechs Auftritten in der Königsklasse im hellblauen Trikot - das reicht, natürlich, für Rang eins der Torjägerliste vor Mo Salah vom FC Liverpool (8) und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain (7).

Auch im Lager des FC Bayern ist vor dem Duell mit ManCity in der Runde der letzten Acht der Respekt vor Haaland naturgemäß groß.

"Eine Pep-Mannschaft mit Haaland ist für mich immer noch eine Pep-Mannschaft. Aber mit Erling haben sie eine absolute Waffe", sagte Thomas Müller, der den englischen Meister als "das Hammerlos schlechthin" bezeichnete.

Nur Niederlagen gegen den FC Bayern im BVB-Trikot

Dabei ist Haalands Bilanz gegen den FC Bayern auf den ersten Blick mies: Siebenmal traf der 1,95-Meter-Hüne in seiner Karriere bisher in Pflichtspielen auf die Münchner, jeweils im Trikot seines Ex-Klubs Borussia Dortmund. Sieben Niederlagen setzte es dabei für Haaland, fünf in der Bundesliga und zwei im DFL-Supercup.

Besonders bitter aus Sicht des erfolgsverwöhnten Goalgetters: An seinen persönlichen Leistungen lag es nicht, dass es als BVB-Profi nie zu einem Sieg gegen den FC Bayern reichte.

Satte fünf Tore schenkte er dem Bundesliga-Branchenprimus in den direkten Duellen bisher ein.

Erling Haaland wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi?

Dass Haaland diese Statistik in den Champions-League-Duellen ausbaut, gleichzeitig seine Niederlagenserie gegen den FC Bayern aber endlich endet, darauf hofft auch sein Trainer Pep Guardiola.

Der Spanier, der zwischen 2013 und 2016 auch in München das Zepter schwang, verglich seine Tormaschine nach dessen Gala beim 4:1 gegen den FC Southampton am Wochenende gleich mal mit den zwei Größten der Fußball-Branche in der jüngeren Vergangenheit: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.

"Er ist gerade einmal 22 Jahre alt, spielt in der härtesten Liga der Welt und leistet Außergewöhnliches. Der Druck, den er hat, ist hoch. Wie der Druck, den Messi oder Cristiano hatten", sagte Guardiola über Haaland.