Bayern-Star Müller vor irrem Karriere-Meilenstein

Thomas Müller will mit dem FC Bayern auch Manchester City bezwingen

Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) will der FC Bayern mit einem guten Resultat im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United den Grundstein für das Weiterkommen in der Champions League legen. Für einen der Münchner Starspieler könnte die Partie bei den Cityzens eine ganz besondere werden.

Thomas Müller wird seinen FC Bayern im Etihad Stadium wohl wie zuletzt gewohnt als Mannschaftskapitän aufs Feld führen. Seit dem verletzungsbedingten Ausfall von Manuel Neuer hat das Klub-Urgestein die Rolle des Spielführers übernommen.

Sollte Müller mit den Münchnern in Manchester und gegen seinen alten Cheftrainer Pep Guardiola ein Auswärtssieg gelingen, wäre dies gleichbedeutend mit einem weiteren Meilenstein in der sagenhaften Karriere des 33-Jährigen.

Bis dato blickt Thomas Müller nämlich auf 99 Siege in der Champions League zurück. Ein Erfolg bei ManCity würde als Sieg Nummer 100 gelistet werden.

Eine phänomenale Marke, die bisher erst zwei Spieler vor ihm in der Königsklasse erreichten. Die mittlerweile nach Saudi-Arabien gewechselten beziehungsweise zurückgetretenen Real-Madrid-Legenden Cristiano Ronaldo und Iker Casillas führen das Ranking der meisten siegreichen Spiele in der Champions League mit 113 beziehungsweise 101 Siegen an.

Müller wäre dementsprechend der erste deutsche Fußballer, der in den elitären 100er-Klub einziehen würde.

Müller steht längst in den Geschichtsbüchern der Champions League

Unabhängig im Ausgang der Partie am Dienstagabend in Manchester ist es in jedem Falle realistisch, dass Müller mittelfristig zumindest die spanische Torhüter-Ikone Casillas noch übertrumpfen wird.

Mit seinen bis dato 99 Siegen im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb hat sich Thomas Müller längst den Status einer der erfolgreichsten Akteure überhaupt in der Champions League gesichert.

Der Weltmeister von 2014 spielte bis dato insgesamt 140 Mal in der Königsklasse, was ebenfalls längst einen Top-Ten-Platz in der ewigen Bestenliste des Wettbewerbs bedeutet. Derzeit liegt er Stand Anfang April 2023 nur noch knapp hinter Ryan Giggs (145 Einsätze) und Raul (142 Einsätze).

Mit 53 CL-Toren liegt Müller auch in der Rekord-Torjägerliste auf Platz sieben, hat Stürmerlegenden wie Thierry Henry (49 Tore) und Zlatan Ibrahimovic (48) bereits übertrumpft.

Den Henkelpott gewinnen konnte der Ur-Bayer bis dato bekanntermaßen zweimal - in den Jahren 2013 und 2020.