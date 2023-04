FC Bayern vor Königsklassen-Kracher angriffslustig

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Oliver Kahn vom FC Bayern blickt auf das Duell mit Manchester City

Für den FC Bayern steht in der Champions League das Kracher-Duell gegen Manchester City auf dem Programm. Der deutsche Rekordmeister präsentierte sich vor dem Abflug am Montagnachmittag angriffslustig.

"Manchester City ist eine absolute Top-Mannschaft, aber wir sind der FC Bayern München. Wir werden für diesen großen Gegner bereit sein. Wer die Champions League gewinnen will, muss die Besten schlagen", sagte Vorstandschef Oliver Kahn vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City (Dienstag, 21 Uhr).

"Wir sind sehr optimistisch. Wir wissen, was wir können und haben viel Selbstvertrauen", zeigte sich Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic ebenfalls selbstbewusst.

Manchester City befindet sich derzeit in Topform. Der FC Bayern muss sich nach der Entlassung von Julian Nagelsmann unter dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel erst noch finden, wie das überraschende Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (1:2) in der vergangenen Woche verdeutlichte.

FC Bayern muss auf Haaland aufpassen

"Was ich super finde, ist, dass wir das Rückspiel in München haben. Wir gehen die Aufgabe mit breiter Brust an", versprühte Thomas Müller dennoch Optimismus.

Der FC Bayern muss gegen Manchester City insbesondere auf Erling Haaland aufpassen. Der ehemalige BVB-Star hat in der laufenden Saison bereits 44 Pflichtspieltreffer für die Skyblues erzielt.

"Eine Pep-Mannschaft mit Haaland ist für mich immer noch eine Pep-Mannschaft. Aber mit Erling haben sie eine absolute Waffe", blickte Müller auf den Ausnahme-Angreifer von Manchester City.

Der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit. "Sie kommen hierher, um zu gewinnen", warnte Guardiola seine Mannschaft auf der Pressekonferenz am Montag vor dem FC Bayern, der im Achtelfinale das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain aus dem Wettbewerb werfen konnte.