Matthäus kritisiert Kimmich für provokante Aktion

IMAGO/Julia Rahn

Lothar Matthäus blickt auf die letzte Woche des FC Bayern

Der FC Bayern ist im DFB-Pokal zum dritten Mal in Serie vorzeitig gescheitert. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus legt nach dem Aus gegen den SC Freiburg den Finger in die Wunde und übt Kritik an Joshua Kimmich.

Durch die überraschende 1:2-Pleite im Pokal-Viertelfinale hat der FC Bayern den ersten Titel in der laufenden Saison verspielt. "Ich kann mich an keine Serie erinnern, in der die Bayern drei Jahre lang nicht im DFB-Pokal Halbfinale standen. Das ist schon sehr ungewöhnlich", blickte Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne auf den folgenschweren Patzer gegen den SC Freiburg zurück.

"Man kann gegen einen Zweitligisten ausscheiden. Auch in Gladbach kann man im Pokal scheitern und auch ein Heimspiel kann, wenn auch sehr unglücklich, mit einer Niederlage gegen Freiburg enden. Aber drei Jahre in Folge gegen Kiel, Gladbach und Freiburg zu scheitern ist nicht Bayern-like", legte der TV-Experte den Finger in die Wunde.

Immerhin konnte sich der FC Bayern am vergangenen Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg revanchieren. Nach dem 1:0-Erfolg jubelte Joshua Kimmich aufreizend in Richtung der gegnerischen Fans und sorgte dadurch für Ärger.

"Die Freiburger sind ja kein gehässiger Verein"

"Dass sich dann ein ehrgeiziger Profi wie Joshua Kimmich beim Sieg ein paar Tage später in Freiburg übermäßig freut, kann ich zwar von der Emotion her verstehen, aber ein Spieler des FC Bayern und der Nationalmannschaft muss sich ein bisschen besser im Griff haben und nicht so überschwänglich agieren", übte Matthäus Kritik am Mittelfeldmann.

Die Aktion sei "nicht nötig" gewesen, urteilte der Weltmeister von 1990. "Da freue ich mich dezenter. Die Freiburger sind ja kein unsympathischer oder gehässiger Verein, der die Bayern provoziert", so Matthäus: "Gegen Bayern im Pokal weiterzukommen war ein Traum und dann ist es verständlich, dass die Bilder des Triumphes beim nächsten Spiel auf der Leinwand zu sehen sind. Das war garantiert keine Provokation."