Enthüllt: Bayern plante Mega-Gehalt für Haaland

Ex-BVB-Star Erling Haaland wäre fast beim FC Bayern gelandet

Vor dem letzten Sommer galt der FC Bayern als heißer Kandidat für eine Verpflichtung des damaligen BVB-Überfliegers Erling Haaland, der später aber zu Manchester City wechselte. Wie nun enthüllt wurde, wollte der deutsche Fußball-Rekordmeister alle bisherigen Gehaltsgrenzen sprengen, um den Stürmer nach München zu locken.

Erling Haaland ist gerade einmal 22 Jahre alt und hat in seiner bisherigen Karriere bereits jede Menge irre Zahlen vorzuweisen. Das gilt sowohl in sportlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Es war jedenfalls wenig verwunderlich, dass der FC Bayern sich im letzten Jahr angesichts von Haalands irrer Torquote bei Borussia Dortmund (86 Tore in wettbewerbsübergreifenden 89 Spielen) intensiv darum bemühte, den Angreifer als kommende Speerspitze für den Münchner Sturm zu verpflichten. Zusammen mit Manchester City und Real Madrid warb der deutsche Rekordmeister intensiv um den Norweger und ließ dabei offenbar auch möglichen Bedenken hinter sich.

Denn wie der "kicker" berichtet, wollten die Klub-Verantwortlichen rund um Sportchef Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn jeden bisherigen finanziellen Rahmen sprengen. Haaland sollte in München so viel verdienen wie kein Spieler vor ihm. Rund 35 Millionen Euro Jahresgehalt standen in Aussicht. Etwa zehn Millionen Euro mehr als der damalige Top-Stürmer und Weltfußballer Robert Lewandowski zu dieser Zeit beim Serienmeister verdiente.

FC Bayern wollte Mega-Paket für Haaland schnüren

Durch die fixe Ablösesumme von 75 Millionen Euro hätte sich auf diese Weise bei einem Fünfjahresvertrag ein Gesamtpaket von 250 Millionen Euro ergeben.

Bayerns Problem: Manchester City ging weiter und bot dem ehemaligen BVB-Torjäger wohl noch mehr. Der Bundesligist konnte und wollte nicht mehr mithalten. Haaland soll bei ManCity nun Spitzenverdiener in der Premier League sein.

Jedenfalls entschied sich der 22-Jährige am Ende für einen Wechsel zu jenem Team, auf das der FC Bayern am Dienstagabend (21:00 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) im Viertelfinalhinspiel der Champions League trifft. Ob Haaland dann endlich erstmals gegen die Münchner gewinnen kann, ist noch offen.