Bayern-Star vor Vertragsverlängerung?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Leroy Sané (l.) könnte beim FC Bayern bleiben

Bleibt Leroy Sané langfristig beim FC Bayern? Einem Medienbericht zufolge könnte der Nationalspieler seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister in den kommenden Monaten verlängern.

Für rund 49 Millionen Euro sicherte sich der FC Bayern im Sommer 2020 die Dienste von Leroy Sané. Seitdem gehört der 27-Jährige an der Säbener Straße zum Stammpersonal, wenngleich er immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen hat.

Der FC Bayern kann sich eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Flügelspieler vorstellen. Wie der "kicker" berichtet, könnte es zwischen dem Verein und Profi im Herbst "erste Gespräche" über eine mögliche Vertragsverlängerung geben. Sané ist aktuell noch bis 2025 an die Münchner gebunden.

Das Interesse an einer Ausdehnung des Engagements beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Laut dem Fachmagazin kann sich Sané eine Verlängerung beim FC Bayern vorstellen.

Leroy Sané beim FC Bayern unter Thomas Tuchel gesetzt

Der gebürtige Essener stand in den ersten drei Pflichtspielen unter Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel immer in der Startelf. "Er ist einfach in einem Alter, wo sich die Weichen jetzt gnadenlos stellen", sagte der 49-Jährige nach dem 4:2 des FC Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund über Sané.

"Es liegt hauptsächlich an ihm, das komplett auszuschöpfen", sagte Tuchel zum Potenzial des Offensivspielers. "Dabei werden wir ihn unterstützen", kündigte der neue Cheftrainer des FC Bayern an.

In der laufenden Saison kommt Sané im Trikot des Rekordmeisters bislang auf 21 Scorerpunkte (13 Tore, 8 Vorlagen). In der heißen Saisonphase kann der Linksaußen seine Wichtigkeit für den FC Bayern noch einmal ganz besonders unterstreichen und sich somit für einen neuen Vertrag an der Säbener Straße empfehlen.

Sané war im Sommer 2020 von Manchester City zum FC Bayern in die Fußball-Bundesliga gewechselt.