Bayern-Reservist in der Premier League begehrt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Ryan Gravenberch kommt beim FC Bayern nur selten zum Zug

Ryan Gravenberch durchlebt eine bislang enttäuschende Debüt-Saison für den FC Bayern. Aus diesem Grund wird bereits über einen Abschied des zentralen Mittelfeldspielers diskutiert. Eine spannende Option könnte sich in der Premier League ergeben.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, beobachtet der FC Arsenal die Situation von Gravenberch. Gespräche oder gar konkrete Verhandlungen soll der Tabellenführer aus London aber noch nicht aufgenommen haben.

Zuletzt wurde der 20-Jährige immer wieder beim FC Liverpool gehandelt. Der Name des Niederländers sei an der Anfield Road in letzter Zeit "häufiger gefallen", berichtete Chefreporter Kerry Hau im Podcast "Die Bayern-Woche" für "Sport1".

Gravenberch war im vergangenen Sommer für rund 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gewechselt. In München kommt der Achter aber bis dato nicht über die Rolle des Ergänzungsspieler hinaus. In der Bundesliga absolvierte Gravenberch noch keine Partie über die vollen 90 Minuten.

Gravenberch-Abschied vom FC Bayern nicht ausgeschlossen

"Bisher ist es nicht so gelaufen wie erwartet", analysierte der Oranje-Profi gegenüber dem niederländischen Portal "Ajax Showtime" seine ersten Monate beim FC Bayern, beschwichtigte jedoch: "Für mich ist das schade, aber ich komme gut damit zurecht."

Er habe in seiner bisherigen Karriere "bis zu dieser Saison eigentlich nie einen Rückschlag" gehabt, doch in München scheint die Entwicklung des aus der Ajax-Jugend stammenden Mittelfeldmannes nun zu stocken. Immerhin: Gravenberch ist gewillt, "diese Erfahrung in etwas Positives zu verwandeln", er wolle "stark bleiben", betonte er.

"Im Idealfall würde ich gerne bei Bayern Erfolg haben", sagte Gravenberch und fügte an: "Aber wenn das nicht klappt und ich keine Chance bekomme, dann muss ich mich vielleicht umsehen."