FC Bayern beobachtet offenbar ManCity-Juwel

Wird beim FC Bayern gehandelt: Julián Álvarez (l.)

Der FC Bayern wird im Rahmen seiner Stürmer-Suche mit zahlreichen prominenten Stars in Verbindung gebracht. Eine neue Spur führt offenbar zu Champions-League-Gegner Manchester City.

Laut dem Transfer-Experten Ekrem Konur beobachtet der FC Bayern die Situation von Julián Álvarez.

Der 23-Jährige ist noch bis 2028 an Manchester City gebunden. Doch da Erling Haaland im Team von Cheftrainer Pep Guardiola der klare Platzhirsch im Angriff ist, muss der Argentinier um seine Rolle im Star-Ensemble kämpfen.

Für Aufsehen konnte Álvarez bei der zurückliegenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sorgen. So erzielte der Torjäger in sieben Einsätzen vier Treffer und steuerte zudem einen Assist bei. Somit hatte Álvarez einen großen Anteil am WM-Erfolg der Albiceleste.

Neben dem FC Bayern soll sich Real Madrid ebenfalls mit dem Neuner befassen. Doch laut Konur denkt Manchester City derzeit nicht an einen Verkauf des Südamerikaners.

Spannende Stürmer-Suche beim FC Bayern

Álvarez ist nicht der erste Top-Angreifer, der dieser Tage beim FC Bayern gehandelt wird. Schließlich befindet sich der deutsche Rekordmeister auf der Suche nach einem neuen Knipser für die kommende Saison.

Laut "Sky" ist Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt eine ernsthafte Option für die Münchner. Nach Informationen des TV-Senders fordert die SGE aber "100 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen" für ihren Leistungsträger.

Goncalo Ramos von Benfica gilt als eine mögliche Alternative für den FC Bayern. Victor Osimhen von der SSC Neapel soll hingegen schlicht zu teuer sein.

Eine spektakuläre Verpflichtung von Harry Kane ist offenbar eher unwahrscheinlich. Der Superstar von Tottenham Hotspur stünde beim Bundesliga-Primus momentan "nicht mehr hoch im Kurs", urteilte "Sky"-Reporter Plettenberg am Montagabend. Die Stürmer-Suche an der Säbener Straße bleibt also spannend.