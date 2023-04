Nübel-Agent bestätigt Spekulationen

IMAGO/Eurasia Sport Images

Bayern-Keeper Nübel steht noch bis Saisonende bei AS Monaco im Tor

Wie geht es für den derzeit vom FC Bayern an AS Monaco verliehenen Alexander Nübel weiter? Die Berater-Agentur des Torwarts hat sich zu den jüngsten Spekulationen um den 26-Jährigen geäußert.

Um die langfristige Zukunft von Alexander Nübel gibt es weiter zahlreiche Fragezeichen, aber mittlerweile auch ein bisschen mehr Klarheit.

Noch bis Saisonende ist der Keeper auf Leihbasis bei AS Monaco aktiv. In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass der Klub aus dem Fürstentum eine dauerhafte Verpflichtung des eigentlich zum FC Bayern gehörenden Schlussmannes anstreben könnte. Doch laut neuesten Spekulationen aus Frankreich soll Monaco sich gegen einen möglichen Kauf Nübels entschieden haben. Das berichtete zu Beginn der Woche die Zeitung "L'Équipe".

Gegenüber RTL/ntv und sport.de hat Nübels Berateragentur den Bericht der französischen Sportzeitung nun offiziell bestätigt. Heißt: Nübel wird nicht über den Sommer hinaus bei AS bleiben, sein zweijähriger Leihvertrag endet am 30.06.2023 ohne Folge-Kontrakt.

Vorerst wird der Keeper also ab Anfang Juli wieder offiziell zum FC Bayern gehören, wo er noch weitere zwei Jahre gebunden ist.

Aber: Ob Nübel wirklich langfristig in München bleibt, ist noch völlig offen und hängt laut weiteren Informationen vor allem an der sportlichen Zukunft von Manuel Neuer.

Der Platzhirsch des FC Bayern verletzte sich im letzten Dezember bei einem privaten Ski-Trip schwer am Unterschenkel und befindet sich derzeit in der Reha. Zur neuen Saison plant der 37-Jährige eine Rückkehr zwischen die Pfosten.

Nübel vor harter Konkurrenz beim FC Bayern

Neben Neuer (Vertrag bis 2024) dürfte Nübel in München auch auf Yann Sommer treffen. Der langjährige Gladbach-Torwart wurde im Winter als Ersatz für Neuer geholt und mit einem Kontrakt bis 2025 ausgestattet. Dass sich Nübel beim deutschen Rekordmeister dauerhaft auf die Bank oder gar die Tribüne setzt, gilt als ausgeschlossen.

In Monaco war Nübel nach eher durchwachsenen Leistungen in den letzten Wochen in die Kritik geraten. "Die Wahrnehmung um ihn herum ist nicht fair, sie ist zu negativ", nahm ihn Trainer Philippe Clement vor dem Liga-Spiel gegen Nantes (2:2) in Schutz, fügte jedoch an: "Aber er hatte auch Phasen, in denen er bessere Leistungen erbracht hat als zuletzt." Es liege nun an Nübel "zu beweisen, dass er in der richtigen Form für diesen Endspurt ist".

In einer sport.de-Umfrage dazu, wer in der kommenden Saison das Tor des FC Bayern hüten soll, sprachen sich unter Tausenden Abstimmenden lediglich neun Prozent für Nübel aus. Neuer landete mit 28 Prozent der Stimmen deutlich hinter dem jetzigen Stammkeeper Sommer, der auf 54 Prozent kam.