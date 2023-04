Verbleib beim 1. FC Köln? So stehen die Chancen bei Hector

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Jonas Hector ist Kapitän des 1. FC Köln

Jonas Hector ist das Urgestein im Kader des 1. FC Köln. Ob der Linksverteidiger seine Karriere über die laufende Saison fortsetzt, ist aber weiterhin völlig unklar.

Laut "Sky" stehen die Chancen bei "50:50". Hector habe sich demnach noch nicht entschieden, ob er ein weiteres Jahr für den 1. FC Köln auflaufen will. Der Vertrag des 32-Jährigen endet im Sommer.

Der Kapitän ist unter Cheftrainer Steffen Baumgart in der Startformation gesetzt. So absolvierte der ehemalige Nationalspieler in dieser Saison bereits 32 Pflichtspiele für den 1. FC Köln. Doch seit geraumer Zeit wird über ein Karriereende des Routiniers spekuliert.

"Ich hoffe natürlich, dass er weitermacht. Wenn ich sehe, wie er trainiert und mit wie viel Spaß er dabei ist, sagt mir mein Gefühl, dass er mehr drüber nachdenkt weiterzumachen als aufzuhören", sagte Baumgart zuletzt in einer Medienrunde über die Zukunft seines Spielführers.

"Trotzdem kann ich sagen, dass Jonas diese Entscheidung erst zum Ende der Saison treffen wird. Wenn er sie früher trifft, wäre es für uns alle gut. Aber jetzt lassen wir dieses Thema auch einfach mal laufen und warten ab, was passiert", führte der Cheftrainer des 1. FC Köln aus.

1. FC Köln in Gesprächen mit Jonas Hector

"Wir tauschen Möglichkeiten aus: Wie kann es als Spieler weitergehen - aber wie es kann vielleicht auch in anderer Funktion für ihn weiter gehen? Da haben wir mehrere Gespräche geführt, die werden wir auch weiterführen", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller im Februar gegenüber "Sky". Hector sei "ein mündiger Mensch, der ganz autark Entscheidungen für sich trifft", ergänzte Keller.

Der Linksverteidiger läuft seit 2012 für den 1. FC Köln auf. Über die zweite Mannschaft entwickelte sich Hector schnell zu einer festen Größe bei den Profis und blieb den Rheinländers auch in schwierigen Zeiten treu.