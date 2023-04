Bericht: Stuttgart-Stars winkt satte Millionen-Prämie

IMAGO/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart steht im Halbfinale des DFB-Pokal

Während sich der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr befindet, greifen die Schwaben im DFB-Pokal nach dem Titel. Im Falle eines Triumphs winkt den VfB-Stars offenbar eine satte Prämie.

Wie die "Bild" berichtet, würden die Stuttgarter Spieler sowie der das Betreuerteam bei einem Pokalsieg rund drei Millionen Euro kassieren. Sollte er VfB in das Finale einziehen, sollen bereits 1,5 Millionen Euro an die Mannschaft ausgeschüttet werden, heißt es.

Nach den Erfolgen gegen Drittligist Dynamo Dresden (1:0) sowie Arminia Bielefeld (6:0), den SC Paderborn (2:1) und den 1. FC Nürnberg (1:0) aus der 2. Bundesliga steht der VfB Stuttgart im Halbfinale des DFB-Pokal. In der Vorschlussrunde bekommt es das Team von Trainer Sebastian Hoeneß am 3. Mai mit Eintracht Frankfurt zu tun.

VfB Stuttgart weiterhin in Abstiegsgefahr

Zuletzt standen die Schwaben 2013 in der Runde der letzten Vier. Damals unterlag der VfB Stuttgart später im Finale gegen den FC Bayern (2:3).

Der Erfolgslauf im DFB-Pokal ist ein willkommenes Abwechslungsprogramm für den Verein. Schließlich befinden sich die Stuttgarter in der Fußball-Bundesliga tief im Tabellenkeller. Immerhin konnte der VfB durch den jüngsten 3:2-Erfolg beim VfL Bochum die Rote Laterne an den FC Schalke 04 abgeben und sich zudem noch an Hertha BSC vorbeischieben. Als 16. rangiert der Klub, der sich zuletzt von Bruno Labbadia getrennt hatte, aktuell auf dem Relegationsplatz.

Wegweisende Wochen für den VfB Stuttgart

Der Aufwärtstrend unter Nachfolger Sebastian Hoeneß gibt dem VfB Stuttgart aber neue Hoffnung. In den kommenden Wochen geht es in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund (15. April), den FC Augsburg (21. April) sowie Borussia Mönchengladnach (28. April) weiter.

Im Anschluss wartet in DFB-Pokal dann das Halbfinal-Duell mit Eintracht Frankfurt.