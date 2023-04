Napoli vor Viertelfinal-Duell mit AC Mailand gewarnt

IMAGO/Foto Mosca / SPP

Die SSC Neapel trifft in der Champions League auf den AC Mailand

Das italienische Duell zwischen der AC Mailand und der SSC Neapel im Viertelfinale der Champions League elektrisiert die Tifosi auf dem Apennin.

Beeindruckende 22 Punkte beträgt der Vorsprung auf Meister AC Mailand in der Serie A - doch Napoli-Coach Luciano Spalletti ist gewarnt.

"Nur Dummköpfe würden sagen, dass dies ein günstiges Los ist. Ich hätte es vorgezogen, nicht gegen eine italienische Mannschaft zu spielen", sagte Spalletti vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale im San Siro von Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Unbeirrt steuert die SSC Neapel in der Serie A auf ihren ersten Meistertitel seit 33 Jahren zu, doch der Respekt vor Milan ist groß - nicht erst seit der heftigen 0:4-Heimpleite in der Liga vor etwas mehr als einer Woche.

"Jeder weiß, dass die Erfahrung auf der internationalen Bühne entscheidend ist. In dieser Hinsicht sind die Mailänder der Favorit", so Spalletti. Noch nie standen die Erben Diego Maradonas, die im Achtelfinale Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hatten, im Viertelfinale der Königsklasse.

Durststrecke für den AC Mailand

Die AC Mailand hingegen hat sich bereits siebenmal die europäische Krone aufgesetzt, doch die Durststrecke seit dem letzten Triumph 2007 mit der legendären Elf um Paolo Maldini und Kaka beträgt nun schon 16 Jahre.

"Mailand und seine Fans lieben diesen Wettbewerb. Nach all den Jahren wieder im Viertelfinale des größten Turniers zu stehen, ist einfach toll", sagte Angreifer Brahim Diaz.

Bei den Mailändern könnte erneut der zuletzt so starke deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw eine wichtige Rolle spielen, der 21 Jahre alte Ex-Schalker hatte in den Achtelfinal-Duellen gegen Tottenham Hotspur nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Doch auch der Däne Simon Kjaer drängt auf die Rückkehr in die Startelf.