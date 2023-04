Medien: Hummels bekommt gleiches Angebot wie Reus

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Reus und Hummels könnten beim BVB einen neuen Vertrag unterschreiben

Nachdem zuletzt das Gerücht die Runde machte, dass Borussia Dortmund mit Marco Reus verlängern will und dem BVB-Kapitän bereits einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt hat, den dieser wohl auch annehmen will, gibt es nun Neuigkeiten in Bezug auf die Zukunft von Verteidiger Mats Hummels.

Was haben Marco Reus und Mats Hummels gemeinsam? Eine enge Bindung zu Borussia Dortmund und Verträge, die am Ende der Saison auslaufen. Zeit also für die sportliche Abteilung, Nägel mit Köpfen zu machen und intensiver mit den BVB-Routiniers zu sprechen. Das ist offenbar mittlerweile erfolgt.

Zu Beginn der Woche vermeldete "Bild", dass Reus ein neues Arbeitspapier vorliegt, das ihm ein weiteres Jahr bei den Schwarz-Gelben garantieren würde. Allerdings müsste der 33-Jährige deutliche finanzielle Abstriche hinnehmen und wäre nicht mehr einer der Top-Verdiener.

Während "Bild" zuletzt davon schrieb, dass der BVB-Kapitän von zwölf Millionen Euro Jahresgehalt auf rund sieben Millionen Euro inklusive Prämien fällt, nennt die "WAZ" besagte sieben Millionen Euro als neues Grundgehalt, das auf bis zu acht Millionen Euro dank Zusatzzahlungen ansteigen könnte.

So oder so: Es heißt in beiden Medien, dass Reus in Dortmund bleiben und noch eine Saison dranhängen will. Die Unterschrift unter den neuen Kontrakt, der keine Option auf ein weiteres Jahr beinhalten soll, dürfte in Kürze erfolgen. Damit einhergehend soll allerdings im Vorfeld noch ein Gespräch mit den Chefs erfolgen, wie die "WAZ" weiter erfahren hat, in dem es um die Körpersprache des 33-Jährigen gehen soll.

Diese habe den Verantwortlichen in der Vergangenheit häufiger nicht gepasst. Reus zeigte sich offen unzufrieden mit seiner zunehmenden Rolle als Ersatzspieler. Daran muss sich der Routinier aber mit Blick auf die kommende Spielzeit wohl gewöhnen.

BVB: Hummels-Zukunft offen

Auch Hummels steht bislang ohne Arbeitspapier für 2023/24 da. Allerdings bietet sich auch ihm die Verlängerung beim BVB. Und zwar auf exakt die gleiche Art wie Reus.

Denn nach "WAZ"-Infos liegt dem Abwehrspieler das selbe Vertragsangebot wie dem Kapitän vor. Heißt: Sieben Millionen Euro Grundgehalt plus mögliche Boni, Laufzeit bis Sommer 2024. Bislang soll Hummels zehn Millionen Euro verdienen.

Anders als bei Reus ist es bei Hummels allerdings offenbar noch völlig unklar, ob der 34-Jährige die Offerte der Schwarz-Gelben annimmt. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er im Ruhrgebiet bleiben möchte, heißt es.

In einer sport.de-Umfrage stimmen 68 Prozent der Teilnehmer für einen Verbleib von Hummels beim BVB. 32 Prozent sprechen sich gegen eine Verlängerung aus.