Neapel-Superstar würde "sofort zum FC Bayern wechseln"

IMAGO

Victor Osimhen steht beim FC Bayern hoch im Kurs

Die Stürmer-Suche des FC Bayern sorgt weiterhin für jede Menge Spekulationen. Victor Osimhen von der SSC Neapel ist offenbar heiß auf einen Wechsel in die Fußball-Bundesliga. Für den deutschen Rekordmeister wäre allerdings eine Mega-Summe fällig.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, würde Osimhen "sofort zum FC Bayern wechseln". "Er hat Bock auf München. Er war schon in der Bundesliga. Er hat bei Wolfsburg nicht gezündet, aber die Vorzeichen haben sich verändert", urteilte der Journalist.

Bereits am Montagabend hatte Plettenberg über ein Telefonat zwischen dem FC Bayern mit dem Management des 24-Jährigen gesprochen. Darin sollen die Münchner ihr grundsätzliches Interesse am Torjäger bekundet haben. Die Ablöseforderung der SSC Neapel könnte jedoch einen Deal letztlich verhindern.

So mutmaßte Plettenberg am Dienstag über eine Summe zwischen 110 und 130 Millionen Euro, die für Osimhen fällig sein könnte. Die absolute Schmerzgrenze des FC Bayern soll sich bei 100 Millionen Euro belaufen.

Macht der FC Bayern Osimhen zum Rekord-Transfer?

So oder so wäre Osimhen - sollte es tatsächlich zum Deal kommen - dann der Rekord-Transfer des FC Bayern. Die Bestmarke hält momentan Verteidiger Lucas Hernández, für den die Münchner 2019 rund 80 Millionen Euro auf den Tisch legten.

Osimhen ist allerdings nicht der einzige Kandidat des FC Bayern. Besonders Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt gilt es heiße Alternative. Zudem kursieren die Namen von Harry Kane (Tottenham Hotspur), Goncalo Ramos (Benfica) sowie Julián Álvarez (Manchester City) durch die Medien.

In der laufenden Saison setzt der FC Bayern in der vordersten Reihe auf Eric Maxim Choupo-Moting. Der Angreifer hat seinen Vertrag zuletzt für eine weitere Spielzeit bis 2024 verlängert. Mit 34 Jahren befindet sich Choupo-Moting aber in einem fortgeschrittenen Fußballer-Alter.