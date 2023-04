Sané fühlt sich oftmals unfair behandelt

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Leroy Sané spielt seit 2020 für den FC Bayern

Obwohl Leroy Sané beim FC Bayern gesetzt ist, gibt es immer wieder Diskussionen rund um den Offensivmann. Der deutsche Nationalspieler fühlt sich oftmals unfair behandelt.

"Ich weiß selbst, dass ich mich in manchen Aktionen mehr belohnen, mehr Tore machen muss, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich in der Öffentlichkeit oft zugespitzt bewertet werde", sagte Sané im Interview mit "Sport1".

"Nach einem Tor werde ich gefeiert – nach zwei oder drei schwächeren Halbzeiten wird diskutiert, ob ich überhaupt noch gut genug bin für den FC Bayern oder auch die Nationalmannschaft", meinte der 27-Jährige: "Natürlich geht immer mehr, ja – aber mir geht es in beiden Richtungen oft etwas zu rasant in der Bewertung. Insgesamt würde ich mir da ein ausgewogeneres Maß wünschen."

Er selbst stünde "nicht so gerne im Mittelpunkt", so Sané. "Daher gebe ich auch nicht viele Interviews. Im Zentrum stehen für mich das Training, die Spiele, die Arbeit auf dem Platz. Mir ist es außerdem wichtig, Zeit mit meiner Familie zu verbringen", verriet der Linksaußen.

Sané bedauert Nagelsmann-Aus beim FC Bayern

Beim FC Bayern arbeitete Sané in den bis Ende März mit Julian Nagelsmann zusammen. "Es tat mir leid, dass er am Ende gehen musste, weil wir als Mannschaft teilweise nicht die Ergebnisse liefern konnten wie erhofft", sagte der gebürtige Essener über die Freistellung des 35-Jährigen.

"Ich habe mich von ihm immer abgeholt gefühlt. Ich wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft und bin mir sicher, dass er noch sehr, sehr viele erfolgreiche Trainerjahre auf internationalem Top-Niveau vor sich haben wird", schwärmte Sané von Nagelsmann.

Seinen neuen Vorgesetzten Thomas Tuchel habe er "bisher als sehr kommunikativen und hochmotivierten Trainer wahrgenommen, der so wenig wie möglich dem Zufall überlassen möchte", so Sané. "In vielen Bereichen erinnert er mich auch an die Arbeit gemeinsam mit Pep. Es macht Spaß und ich bin mir sicher, dass wir mit ihm sehr erfolgreich sein werden", meinte der Nationalspieler.