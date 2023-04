Doch kein Streit zwischen Mane und Nagelsmann?

IMAGO

Ex-Bayern-Coach Nagelsmann und Mane sollen Differenzen gehabt haben

Wirklich angekommen ist Sadio Mane beim FC Bayern immer noch nicht. In bisher 31 Partien für den deutschen Rekordmeister kommt der Senegalese auf 16 Scorerpunkte und ist kein unumstrittener Stammspieler.

Unter Thomas Tuchel soll sich das nun ändern. Der Nagelsmann-Nachfolger ist dafür bekannt, mit Weltstars gut zurechtzukommen. Das bewies er in der Zusammenarbeit mit Kylian Mbappe und Neymar bei Paris Saint-Germain.

Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann wurde diese Fähigkeit immer wieder abgesprochen. Es war sogar von einem Zwist zwischen Mane und dem 35-Jährigen die Rede. Dieser soll zwar keine Erfindung der Medien gewesen sein, allerdings sei er wesentlich kleiner gewesen als berichtet.

Klopp überzeugte durch "Ermutigung und Einfühlungsvermögen"

Jürgen Klopp, Manager des FC Liverpool, habe ebenfalls hohe Anforderungen gehabt, die er gegenüber Mane aber mit "ständiger Ermutigung und Einfühlungsvermögen" wettmachte. Das berichtet "The Athletic".

Bayern-Geschäftsführer Oliver Kahn gab zuletzt an, dass Mane in München "noch nicht so richtig in Schwung gekommen" sei, weil er "sich erst an das harte Umfeld der Bayern gewöhnen müsse".

"Er ist noch ein wenig auf der Suche nach sich selbst. Er ist ein Spieler, der viel Ermutigung braucht. Er ist nicht an die Art von Wettbewerb um die Plätze gewöhnt, die wir hier haben. Das war in Liverpool nicht so. Wir hoffen, dass er sich früher oder später für uns durchsetzen wird", so der ehemalige Nationaltorhüter gegenüber "Sky".

Auch Thomas Tuchel hofft, dass der 31-Jährige schon bald wieder an seine Leistungen aus Liverpooler Zeiten wird anknüpfen können: "Ich glaube, er ist ein Stürmer, der Selbstvertrauen und Sicherheit gewinnen muss. Am Ende ist es auch klar, dass er ein Tor braucht, um sich richtig gut zu fühlen."

Ob Mane gegen Manchester City bereits die Chance dazu bekommt, ist unklar. Anstelle des Senegalesen könnte auch Thomas Müller für den verletzten Eric Maxim Choupo-Moting in die Sturmspitze rücken.