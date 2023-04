BVB-Star erklärt Aufwärtstrend: "Fühle mich wohler"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Donyell Malen (r.) hat zuletzt gleich dreimal für den BVB getroffen

An den letzten drei Bundesliga-Spieltagen hat Donyell Malen jeweils einen Treffer für Borussia Dortmund erzielt. Eine solche Torserie hatte der Niederländer seit seinem Wechsel zum BVB vor bald zwei Jahren noch nie zustande gebracht. Nach seinem insgesamt vierten Saisontor gegen den 1. FC Union Berlin (Endstand 2:1) erklärte Malen, was derzeit aus seiner Sicht besser läuft.

Der Stammplatz war schon weg. Nach einer vergleichsweise desaströsen Hinrunde ohne ein einziges Saisontor und vielen schwachen Leistungen wurde Donyell Malen im Frühjahr in mehreren Spielen nur noch als Edeljoker eingewechselt, wenn überhaupt.

Zuletzt durfte der 24-Jährige dann wieder von Beginn an ran und zahlte das Vertrauen von BVB-Cheftrainer Edin Terzic endlich auch mit Toren zurück. Gegen den 1. FC Köln, den FC Bayern und Union Berlin steuerte der Offensivmann je einen Treffer bei.

Malen profitiert dabei offenkundig auch von einer Versetzung vom linken auf den rechten Flügel.

"Ich versuche einfach, die Sachen zu verbessern, die in der ersten Hälfte dieser Saison nicht so gut geklappt haben", so die simple Erklärung Malens im ESPN-Interview (zitiert via Ruhr Nachrichten).

Malen hakt Titelrennen mit FC Bayern noch lange nicht ab

Bei dem niederländischen Angreifer ist offenkundig, dass mit den eigenen Toren auch das Selbstvertrauen zurückgekehrt ist. Malen selbst machte daraus gar keinen Hehl und erklärte: "Ich fühle mich wohler in meinen Aktionen."

Sein gesamtes Spiel habe in den letzten Wochen "besser funktioniert", was sich nicht zuletzt an seinen Torbeteiligungen sowie gesteigerten Einsatzzeiten für Borussia Dortmund ablesen lässt.

Mit einem Donyell Malen in Topform zur richtigen Zeit soll es in den kommenden Wochen dann weiterhin um die Deutsche Meisterschaft in der Bundesliga gehen.

"Wenn man auf die Tabelle schaut, kann jeder sehen, dass wir im Rennen sind", sieht der BVB-Star selbst seine Farben noch mit realistischen Titelchancen im Zweikampf mit dem FC Bayern.