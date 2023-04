Bayern-Star träumt vom Comeback im CL-Finale

IMAGO/Mladen Lackovic

Lucas Hernandez (r.) arbeitet derzeit an seinem Comeback für den FC Bayern (Symbolbild)

Lucas Hernandez arbeitet fleißig und intensiv an seinem Comeback. Der Abwehrstar des FC Bayern laboriert derzeit noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses, den er sich im Trikot der französischen Nationalmannschaft im WM-Spiel gegen Australien zugezogen hatte. Vor dem wichtigen Champions-League-Spiel seiner Münchner bei Manchester City am Dienstagabend (21:00 Uhr) äußerte sich Hernandez nun.

"Es ist ein schwieriges Spiel, aber ich hoffe, wir gewinnen. Und auch nächste Woche hier in München. Dann geht es mit Vollgas ins Halbfinale!", so die klare Vorstellung des 27-Jährigen gegenüber Vereinsmedien des FC Bayern.

Der Rekonvaleszent ist dabei daheim an der Säbener Straße geblieben, arbeitete am Dienstag erneut individuell auf dem Trainingsplatz des FC Bayern. Den Viertelfinal-Auftritt seiner Mannschaftskollegen beim englischen Meister ManCity wird er daher von zu Hause aus verfolgen.

Hernandez träumt von zeitnaher Rückkehr

Mit dem Wettbewerb abgeschlossen hat Hernandez, der in seiner ersten Saison beim FC Bayern auf Anhieb die Königsklasse im Spätsommer 2020 gewann, dabei noch lange nicht.

Mit einem Lächeln im Gesicht formulierte der französische Weltmeister von 2018 seine optimale Vorstellung für ein Comeback noch in dieser Saison: "Wenn alles gut geht und wir das Finale erreichen, dann bin ich vielleicht wieder zurück", so der Defensivspieler, der sich im November ohne Einwirkung eines Gegenspielers seine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen hatte und operiert werden musste.

In der laufenden Champions-League-Saison war Hernandez zweimal für die Münchner zum Einsatz gekommen, hatte bei den 2:0-Siegen in der Gruppenphase bei Inter Mailand und gegen den FC Barcelona auf dem Feld gestanden. Gegen Barca hatte er sogar zum zwischenzeitlichen 1:0 für seine Farben getroffen und damit das zweite Tor seiner Karriere in der Königsklasse erzielt (bei 39 Einsätzen).