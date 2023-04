Fix! Brandt verlängert vorzeitig beim BVB

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Julian Brandt hat vorzeitig beim BVB verlängert

Julian Brandt gehört zu den größten Leistungsträgern in der laufenden Saison bei Borussia Dortmund. Umso erfreuter zeigten sich nun die Verantwortlichen des BVB, als sie am Dienstagnachmittag über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem deutschen Nationalspieler informierten.

Die Schwarz-Gelben vermeldeten es am Dienstag nämlich offiziell, dass der 2024 auslaufende Vertrag mit Julian Brandt vorzeitig um zwei weitere Spielzeiten bis 2026 verlängert wurde.

"Julian hat sich im vergangenen Jahr nochmal enorm weiterentwickelt, ist deutlich fokussierter im Spiel gegen den Ball geworden, bereitet regelmäßig Tore vor und glänzt selbst als Schütze. Sein Gespür für gefährliche Situationen auf dem Rasen, gepaart mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Kreativität, machen ihn zu einem wertvollen Teil unseres Kaders", zeigte sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Dortmunder Vereinshomepage äußerst angetan über die vergangenen Monate des Mittelfeldspielers im schwarz-gelben Trikot.

✍️ Julian Brandt und der #BVB gehen gemeinsam in die sportliche Zukunft. Der Offensivspieler hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert! — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2023

Kehl führte aus: "Entsprechend spielt er in unseren Planungen eine sehr wichtige Rolle, und wir sind glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, Borussia Dortmunds sportliche Zukunft als Führungsspieler weiter mitzugestalten."

In der aktuellen Bundesliga-Saison avancierte Julian Brandt mit acht Treffern und vier Torvorlagen zum zweitbesten Scorer der Dortmunder.

Brandt bereits mit 35 Saisonspielen für den BVB

Mit bereits 35 Pflichtspieleinsätzen insgesamt in dieser Spielzeit gehört der gebürtige Bremer dabei zu den absoluten Stützen im Team von Cheftrainer Edin Terzic.

Der 26-Jährige selbst meinte zu seiner erneuten Unterschrift unter einen BVB-Vertrag: "Ich habe auch nach vier Jahren noch an jedem einzelnen Tag großen Spaß daran, Teil genau dieser Mannschaft zu sein, mit diesen Jungs auf dem Platz zu stehen und für diesen hochemotionalen Klub mit seinen außergewöhnlichen Fans Fußball zu spielen. Ehrlich gesagt war das Gefühl, zur rechten Zeit am für mich richtigen Ort zu sein, immer der wichtigste Punkt in meinem Sportlerleben. Und das wird sich auch nicht ändern."

Wichtigstes sportliches Ziel bleibe es für Julian Brandt, in den kommenden Jahren noch "etwas Großes zu feiern".

Damit dürfte er auch auf die laufende Bundesliga-Saison anspielen, in der die Westfalen weiterhin alle Chancen innehaben, zum ersten Mal seit 2012 wieder vor dem FC Bayern zu landen. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter aus München nur zwei Zähler bei noch sieben ausstehenden Partien.