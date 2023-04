Ex-Bayern-Star: "Erwarte nun von Tuchel, dass ..."

imago sportfotodienst

Holger Badstuber (r.) gewann mit dem FC Bayern einmal die Champions League

Thomas Tuchel steht am Dienstagabend vor seinem vierten Spiel als Cheftrainer beim FC Bayern. Im Champions-League-Duell mit Manchester City wartet dabei der bisher schwerste Brocken auf den neuen Coach der Münchner. Ex-Bayern-Star Holger Badstuber führte nun aus, was Thomas Tuchel seiner Ansicht nach leisten muss, um beim deutschen Rekordmeister vollends anzukommen.

Dem herausragenden 4:2-Erfolg gegen den damaligen Tabellenführer Borussia Dortmund folgten das Pokal-Aus gegen den SC Freiburg sowie vier Tage später ein magerer, aber wichtiger 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen denselben Gegner.

In der Königsklasse wartet nun ManCity, neben den Bayern wohl der große Topfavorit auf den Titel in der Champions League in diesem Jahr.

Holger Badstuber, der den Henkelpott in der Saison 2012/2013 mit dem FC Bayern gewann, nahm den neuen Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters im "Sky"-Interview in die Pflicht: "Ich erwarte nun auch von Thomas Tuchel, dass er [...] wie auch bei Chelsea für mehr Stabilität sorgt."

Vor allem im defensiven Bereich hätten die Londoner vor knapp zwei Jahren unter Tuchel "einen großen Sprung gemacht. "Das hat auch letztendlich dazu geführt, dass Tuchel mit den Blues die Champions League gewonnen hat. Die Defensive hat die damalige Chelsea-Mannschaft ausgemacht und das kann auch Bayern München, allerdings muss der Fokus darauf gelegt werden", führte Badstuber, der seine aktive Laufbahn im letzten Sommer beendete, weiter aus.

Badstuber sieht "guten Input" von Tuchel beim FC Bayern

Sollte es dem 49-Jährigen gelingen, die geforderte Stabilität in seinem neuen Team auf Dauer hineinzubekommen, traut Badstuber dem Fußballlehrer eine große Zukunft beim deutschen Rekordmeister zu: "Ja, das kann er. Allerdings muss sich das alles erstmal noch finden. Es ist jetzt in den ersten Wochen unter Tuchel nicht perfekt gelaufen, aber die Mannschaft bekommt guten Input von ihm. Er wollte sie zu Beginn auch nicht mit Informationen überfrachten. Sie müssen sich erstmal gegenseitig kennenlernen."

Neben dem Weiterkommen in der Champions League gegen Manchester City ist der elfte Titel in Serie in der Bundesliga das wichtigste Saisonziel des FC Bayern. Auch in der Meisterschaft müsse sein Ex-Klub auf Dauer wieder sicherer und stabiler werden, betonte Badstuber weiter.

Der Ex-Nationalspieler bestritt für den FC Bayern, den FC Schalke 04 sowie den VfB Stuttgart insgesamt 166 Bundesliga-Spiele.