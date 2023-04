Bericht: BVB droht Ausfall von Abwehr-Star

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Niklas Süle (M.) droht verletzt auszufallen

Nach dem Muskelfaserriss beim bisherigen Abwehrchef Nico Schlotterbeck droht Borussia Dortmund der nächste verletzungsbedingte Ausfall eines Innenverteidigers. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie "Sport1" am Dienstag vermeldete, droht auch Niklas Süle wegen einer ähnlichen Verletzung eine Zwangspause. Der 27-Jährige musste dem Bericht zufolge mit muskulären Problemen das Mannschaftstraining absagen, welches am Dienstag in öffentlichem Rahmen stattfand.

Rund 1500 Zuschauer fanden sich auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel ein, um die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic bei der Übungseinheit zu beobachten.

Neben Niklas Süle fehlte dabei auch Neu-Nationalspieler Marius Wolf, der aufgrund eines Infekts passen musste.

Süle soll dabei auch für das kommende Wochenende äußerst fraglich sein. Dann ist der BVB in der Bundesliga zu Gast beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart, der zuletzt einen wichtigen 3:2-Auswärtserfolg bei Konkurrent VfL Bochum landete.

BVB-Verteidiger Schlotterbeck absolviert individuelle Einheit

Der 1,95-m-Hüne ist in der Viererkette der Schwarz-Gelben eine feste Größe und hat bis dato schon 35 Pflichtspiele wettbewerbsübergreifend zu Buche stehen. Alleine in der Bundesliga bestritt Süle 23 der bislang 27 Saisonspiele und hat dabei seit Oktober letzten Jahres lediglich ein einziges Spiel verpasst.

Der Tabellenzweite der Bundesliga selbst hat sich bisher noch nicht zu einer möglichen Ausfallzeit seines Innenverteidigers geäußert.

Erster Vertreter im Falle eines Süle-Ausfalls gegen die Schwaben wäre beim BVB voraussichtlich Allrounder Emre Can. Dieser hatte in der Vergangenheit immer wieder in der Abwehrzentrale ausgeholfen, wenn es aus personellen Gründen erforderlich war.

Nico Schlotterbeck absolvierte am Dienstag übrigens immerhin eine individuelle Trainingseinheit.