Medien: Eintracht hat Nachfolger für Kolo Muani gefunden

IMAGO/RHR-FOTO

Randal Kolo Muani könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Im kommenden Sommer könnte es bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zum großen Umbruch kommen. Nicht zuletzt aufgrund der sportlichen Rückschritte in den vergangenen Wochen könnten gleich mehrere Leistungsträger ihren Abschied forcieren.

Bei Daichi Kamada ist die Entscheidung mittlerweile gefallen, dass es nach dem Saisonende nicht mehr bei der Eintracht weitergehen wird. Beim Japaner schaut es derzeit nach einem Wechsel ins europäische Ausland aus.

Auch Stürmerstar Randal Kolo Muani ist in den Top-Ligen des Kontinents heiß begehrt, wird unter anderem mit Paris Saint-Germain und Manchester United in Verbindung gebracht.

Laut einem "Bild"-Bericht hat Eintracht Frankfurt nun ein neues Transferziel ins Auge gefasst, sollte Kolo Muani nach der laufenden Saison tatsächlich weiterziehen. Nach Informationen der Zeitung ist die SGE nämlich am Sturmjuwel Elye Wahi dran, der aktuell beim französischen Erstligisten Montpellier HSC unter Vertrag steht.

Der 20-Jährige erzielte in der laufenden Ligue-1-Saison bereits 13 Tore in 26 Einsätzen und gilt eines der größten Offensivtalente in Frankreich. Zuletzt kam er auch in der U21-Auswahl der Équipe Tricolore zum Einsatz.

Rückholaktion von André Silva wohl kein Thema für die Eintracht

Neben Eintracht Frankfurt wurde aus der Bundesliga auch schon Borussia Dortmund wiederholt mit Wahi in Verbindung gebracht, der zumeist auf der Mittelstürmer-Position zum Einsatz kommt.

Vertraglich ist der Youngster noch bis 2025 an Montpellier gebunden. Ein Sommer-Transfer dürfte also eine durchaus kostspielige Angelegenheit werden. Sollte es tatsächlich zu einem Verkauf von Wahis Landsmann Randal Kolo Muani aus Frankfurt kommen, wäre ein Einkauf des Torjägers aber wohl durchaus zu stemmen. Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte die Eintracht bis zu 100 Millionen Euro für Kolo Muani kassieren.

Wie es in dem "Bild"-Bericht weiter heißt, habe der Klub bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen, Sportvorstand Markus Krösche soll von den Qualitäten des Offensivmannes überzeugt sein.

Derweil soll eine mögliche Rückholaktion André Silvas von RB Leipzig keine Option für Eintracht Frankfurt sein. Der Portugiese ist bei den Roten Bullen nicht unumstritten, sei aber laut der Zeitung bei dem derzeitigen Gehaltsgefüge der Hessen nicht zu finanzieren.