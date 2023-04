Salihamidzic enthüllt: So nah war Bayern an Haaland dran

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Hasan Salihamidzic ist Sportvorstand beim FC Bayern

Erling Haaland wechselte im letzten Sommer für rund 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum englischen Meister Manchester City. An der norwegischen Tormaschine war bekanntermaßen auch der FC Bayern dran und hätte Haaland nur allzu gerne als Nachfolger für Robert Lewandowski nach München transferiert. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach am Dienstagabend über die Gründe, warum der Transfercoup nicht klappte.

Im Frühjahr 2022 machte der FC Bayern Ernst bei Erling Haaland und seinem Berater-Team. Laut "kicker"-Informationen war der deutsche Rekordmeister bereit, Haaland das vereinsinterne Rekordgehalt von 35 Millionen Euro pro Jahr zu bezahlen.

Doch selbst diese horrende Summe reichte letztlich offenbar nicht aus, um den Norweger nach München zu locken. Stattdessen unterschrieb der Mittelstürmer bei ManCity bis 2027, wo er bisher schon überragende 30 Saisontore in der Premier League erzielte.

"Klar, man versucht es immer, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist", räumte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei "Prime Video" einmal mehr ein, dass es im letzten Jahr Kontakt zu Haaland gegeben hatte. Der Bayern-Macher führte aus, woran der Deal letzten Endes scheiterte: "Wir hatten nicht das nötige Kleingeld."

Nach Aussage Salihamidzics habe der norwegische Torjäger aber immerhin ernsthaft in Erwägung gezogen, seine Karriere nach zweieinhalb Jahren BVB in der Bundesliga beim FC Bayern fortzusetzen: "Zumindest haben wir uns unterhalten und er hat uns das Gefühl gegeben. Er ist ein guter Junge. Ich glaube schon, dass er drüber nachgedacht hat."

Sommer-Transfers beim FC Bayern?

Vor dem nächsten Transfersommer wird nun rund um den FC Bayern erneut darüber spekuliert, ob sich der deutsche Branchenprimus einen äußerst kostspieligen Mittelstürmer leisten wird. Auch hierzu bezog Salihamidzic im Vorfeld des Champions-League-Spiels der Bayern bei Manchester City am Dienstagabend Stellung.

"Erstmal ist die Frage, was wir wollen. Dann werden wir uns unterhalten, was möglich ist. Man kann nicht einfach so willkürrlich auf den Transfermarkt gehen", so der 45-Jährige.

Bis dahin gehöre das Vertrauen ohnehin den Offensivkräften, die derzeit beim FC Bayern im Kader stehen: "Wir haben sehr, sehr gute Möglichkeiten. Die müssen nur in Topform kommen."