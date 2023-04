Sammer erklärt: Darum ist Tuchel geeigneter als Nagelsmann

IMAGO/Sven Sonntag

Matthias Sammer äußerte sich zur Trainerfrage beim FC Bayern

Seit knapp zwei Wochen ist Thomas Tuchel als Cheftrainer beim FC Bayern im Amt, trat die Nachfolge des zuvor entlassenen Julian Nagelsmann an. Laut Matthias Sammer, Ex-Sportdirektor des FC Bayern, eine nachvollziehbare Personalentscheidung der Münchner Klubbosse.

Der 55-Jährige, der selbst vor knapp 21 Jahren als jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte mit Borussia Dortmund Deutscher Meister geworden war, erklärte vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City seine Sicht auf die Trainerdebatte bei den Münchnern.

"Julian Nagelsmann ist ein absoluter Fachmann. Aber er war noch sehr jung für die Herkulesaufgabe bei Bayern München, wo sich alles sofort in der Führung und im Gefühl in Perfektion darstellen muss. Das kann er noch nicht können", so Sammer, der derzeit als externer Berater für den BVB tätig ist und für "Prime Video" als TV-Experte eingesetzt wird.

Nagelsmann für Sammer "aber nicht abgeschrieben"

"Fakt ist, dass ein junger Trainer in so einer Konstellation an seine Grenzen stößt. Ich durfte auch irgendwann mal mit 32 Jahren Trainer in Dortmund sein und denke mir heute: Oh mein Gott", führte Sammer aus, der als aktiver Spieler Europameister 1996 geworden war.

Für den einstigen Funktionär des FC Bayern sei es im speziellen Fall des deutschen Rekordmeisters nicht alleine das Knowhow, welches einen Fußballlehrer für die Aufgabe an der Säbener Straße qualifiziere: "Das Fachliche ist die eine Komponente. Große Mannschaften zu führen braucht ein Stück weit Erfahrung und Souveränität. Da ist Thomas (Tuchel, Anm. d. Red.) einfach weiter durch die Paris- und Chelsea-Konstellation", begründete Sammer, warum er den 49-jährigen Tuchel für die bessere Wahl auf dem Trainerposten beim FC Bayern hält.

Gleichwohl stellte Sammer bei "Prime Video" klar: "Julian ist für die Zukunft aber nicht abgeschrieben!"