"Heillos überfordert": Knallharte Kritik an Sommer

Yann Sommer wechselte im Winter zum FC Bayern

Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League nach der krachenden Hinspiel-Niederlage gegen Manchester City mit dem Rücken zur Wand. Ex-Profi Didi Hamann knöpfte sich nach dem 0:3 unter anderem Münchens Keeper Yann Sommer vor.

"Für mich war der Torwart heute heillos überfordert", urteilte Hamann gegenüber "Sky". Dass sich Sommer in der ein oder anderen Szene auch auszeichnen konnte, ließ der TV-Experte nicht gelten.

"Die braucht ihr mir gar nicht zeigen, das ist mir wurscht! Dafür steht er im Tor, dafür wird er bezahlt, dass er die Bälle hält! Der Torwart hat nicht nur heute, sondern auch in den letzten Wochen maßgeblich die Mannschaft verunsichert", zeigte sich Hamann gnadenlos.

Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (2:0) hatte sich Sommer einen bösen Ballverlust geleistet, der nicht bestraft wurde. Beim 0:3 bei Manchester City fiel der Schlussmann in der Anfangsphase erneut mit einem Wackler mit dem Ball am Fuß auf. Ein Treffer resultierte hieraus nicht.

Hamann glaubt nicht an Sommer-Zukunft beim FC Bayern

Dennoch kritisierte Hamann: "Du fährst nach Manchester. Du weißt, es muss viel passen, damit wir ein Ergebnis holen. Und dann hast du einen Torwart drin, der sich nach 20 Minuten fast schon wieder den Ball selber reinschießt. Da fängst du das Zittern an."

Eine langfristige Perspektive sieht Hamann für den 34-Jährigen beim FC Bayern nicht. "Ich dachte als er kam, er kann das. Ich muss mich heute revidieren. Ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr eine Option ist, um bei den Bayern im Tor zu stehen, weil er in den letzten Wochen in den großen Spielen zu oft überfordert war", so der ehemalige Profi.

Insgesamt habe der FC Bayern bei Manchester City "hinten zu leichtsinnig" agiert. "Beim 1:0 ist nichts passiert, dann leistet sich Upamecano einen kapitalen Fehler, dann kriegst du das zweite Gegentor und das dritte dann fast ohne Gegenwehr", sagte Hamann, der resümierte: "Es ist enttäuschend! Bis zum 2:0 haben sie gut mitgespielt."