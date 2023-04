Pressestimmen: "ManCity reißt den FC Bayern auseinander"

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Der FC Bayern unterliegt Manchester City deutlich

Mit einer Demonstration der Stärke hat Manchester City am Dienstagabend den FC Bayern am Ende klar mit 3:0 bezwungen und damit seine Ambitionen untermauert, in diesem Jahr endlich den ersten Titel in der Champions League einzufahren. Während die Cityzens mit Konsequenz vor dem Tor und großem Siegeswillen überzeugten, leisteten sich die Münchner in den entscheidenden Momenten zu viele individuelle Fehler. Die Pressestimmen zum Königsklassen-Kracher:

England

Daily Mail: "Die Bayern waren so lange gut dabei, aber am Ende hielten sie verzweifelt an ihrer Würde fest, als City das Viertelfinale der Champions League mit einem 3:0-Sieg rücksichtslos für sich entschied."

Evening Standard: "Haaland schlägt erneut zu, Bayern kollabiert im Hinspiel gegen Man City"

The Sun: "ManCity 3 Bayern München 0: Haaland rundet spektakulären Champions-League-Sieg ab, bei dem Guardiola seinen Ex-Klub in die Flucht schlägt."

Mirror: "ManCity reißt den FC Bayern München auseinander, um das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Die Männer von Pep Guardiola glänzten im Etihad-Stadion, als sie sich an den amtierenden deutschen Giganten vorbeischoben und nun auf dem Weg ins Halbfinale der Champions League sind."

The Guardian: "Könnte dies endlich das Jahr für Manchester City und Pep Guardiola werden? Die Cityzens bewiesen vor schockierenden deutschen Augen, dass das Team genau zur richtigen Zeit der Saison in Form kommt."

Deutschland

Bild: "Jetzt muss ein Wunder her! Ein ganz großes! Eines mit biblischen Ausmaßen! Die Bayern gehen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City mit 0:3 unter."

Süddeutsche Zeitung: "In einem Champions-League-Spiel auf sehr hohem Niveau nutzt Pep Guardiolas Manchester City die individuellen Fehler der Münchner brutal effizient aus. Dabei deutete bis zur 70. Minute eigentlich wenig auf ein deutliches Ergebnis hin."

kicker: "Der FC Bayern fährt mit einer deutlichen 0:3-Pleite aus Manchester nach Hause. Im Viertelfinal-Hinspiel hielten die Bayern erst gut mit, ehe City ein Traumtor schoss und der FCB sich einen spielentscheidenden, individuellen Fehler leistete."

Eurosport: "Der FC Bayern muss den Traum vom Henkelpott wohl begraben. Nach einem niederschmetternden 0:3 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel des Giganten-Duells mit Manchester City kann den Münchnern nur noch ein großes Fußball-Wunder helfen."

Sport1: "Der FC Bayern erlebt ein Debakel in der Königsklasse. Dayot Upamecano patzt gegen Manchester City schwer. Yann Sommer verhindert eine Klatsche."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Halbfinale in der Tasche für ein vernichtendes Manchester City, das Bayern München mit drei Toren platt macht und die Reise in die Allianz Arena sehr einfach, wenn nicht sogar zu einer Formalität macht."

Corriere dello Sport: "City-Lawine gegen Bayern"

SPANIEN

Marca: "Manchester City und Bayern spielten das Hinspiel eines Duells, das den Fußball ehrt. Der Schlüssel zwischen den beiden europäischen Größen wurde im Hinspiel für Guardiolas Männer entschieden (3:0) dank eines spektakulären Tores von Rodri, Guardiolas verlängertem Arm auf dem Rasen und eines Spielers, ohne den es nicht zu verstehen wäre, wie diese himmelblaue Maschine funktioniert."

Mundo Deportivo: "Ein unersättliches City schlägt ein fades Bayern"

AS: "City beendet die Bayern-Saison"

ÖSTERREICH

Krone: "Manchester City nützt Bayerns Patzer gnadenlos. Manchester City hat sich im Kampf um den Aufstieg ins Halbfinale der Fußball-Champions-League eine Top-Ausgangsposition geschaffen. Englands Meister gewann den Viertelfinal-Hinspiel-Schlager gegen Bayern München am Dienstagabend vor eigenem Publikum hochverdient mit 3:0 und hat damit am Mittwoch nächster Woche in Deutschland alle Trümpfe in der eigenen Hand."

SCHWEIZ

Blick: "Blaue Watschn für die Bayern! Resultatmässig eine klare Sache im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Manchester City und Bayern München: 3:0. Einer der Spieler im Mittelpunkt: Yann Sommer. Im Positiven wie im Negativen."