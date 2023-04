Bayern-Duo auf dem Prüfstand: Droht Sané und Gnabry das Aus?

IMAGO/ULMER

Zeigen beim FC Bayern nicht immer die erhoffte Leistung: Leroy Sané und Serge Gnabry

Auf dem Papier ist der Kader des FC Bayern über nahezu jeden Zweifel erhaben. Auf den Rasen bringen einige Stars der Münchner ihre Leistung vor allem in dieser Saison aber zu selten. Das könnte im Sommer Folgen haben. Dort stehen womöglich personelle Umbauarbeiten an, denen unter anderem Leroy Sané und Serge Gnabry zum Opfer fallen könnten.

Die größte Baustelle des FC Bayern ist offensichtlich, denn so gut Eric Maxim Choupo-Moting auch ist, echtes Weltklasse-Format bringt der 34-Jährige nicht mehr mit. Dass der Rekordmeister auf der Stürmer-Position nachjustieren wird, gilt daher als sicher. Doch auch andere Stars müssen offenbar um ihre Zukunft in München bangen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte es auch Leroy Sané und/oder Serge Gnabry im Sommer an den sprichwörtlichen Kragen gehen. Beide "müssen sich beweisen", um den Platz im Team auch in Zukunft sicher zu haben, schreibt das Blatt.

Hintergrund: Thomas Tuchel möchte dem Bericht zufolge eine stabile Achse aufbauen und braucht dafür "verlässliche Führungsspieler". Genau das sind Sané und Gnabry in den letzten Monaten allerdings nicht gewesen. Ganz starken Auftritten folgten bei beiden DFB-Stars nicht selten enttäuschende. Über eine gesamte Saison ist es dem Duo auch in der Vergangenheit nur selten gelungen, das Maximum abzurufen.

Auch Mané beim FC Bayern auf dem Prüfstand

Beobachtet wird intern laut "Sport Bild" zudem auch die Entwicklung von Sadio Mané. Der Senegalese ist in seinem ersten Jahr ebenfalls oft hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch er müsse Tuchel zeigen, warum er vom Rekordmeister geholt wurde, heißt es.

Darüber hinaus könnte auch der Status der Mittelfeldachse Kimmich/Goretzka bröckeln, schreibt "Sport Bild". Auch die beiden Nationalspieler müssen ihrem neuen Trainer zeigen, "dass sie ein Spiel ordnen" können. Dass sie das Zeug dazu haben, haben beide in der Vergangenheit schon gezeigt. Mit der Ankunft von Tuchel wurde die Uhr in München jedoch zurückgedreht. Sicher, so scheint es, können sich viele Profis ihrer Rolle daher nicht mehr sein.