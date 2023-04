Kandidaten-Trio für neuen Schalke-Manager enthüllt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sportvorstand Peter Knäbel sucht mit dem FC Schalke 04 derzeit nach Verstärkungen - auch auf der Manager-Ebene

Knapp zwei Monate lang zeigte der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga einen klaren Aufwärtstrend, schaffte dank stabiler Defensivleistungen den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Nach zuletzt zwei Zu-Null-Pleiten gegen Leverkusen (0:3) und Hoffenheim (0:2) ist die Stimmung wieder gekippt, S04 rangiert erneut auf dem letzten Tabellenplatz. Der drohende Abstieg erschwert auch die Kaderplanung für 2023/2024 erheblich.

Sollte es zum zweiten Abstieg innerhalb von drei Saisons kommen, müsste der FC Schalke 04 wohl erneut eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen. Klappt es noch mit der Rettung, stehen ebenfalls massig Vertragsgespräche ins Haus, sind aktuell doch nicht weniger als zehn Spieler lediglich auf Leihbasis in Gelsenkirchen beschäftigt.

Unabhängig der Ligazugehörigkeit planen die Königsblauen, zeitnah wieder einen Führungsposten zu schaffen, der sich vor allem mit der Kaderplanung befassen soll.

Nach Informationen der "Sport Bild" wird derzeit an der Einstellung eines "Direktor Lizenz" gesucht, der sich voll und ganz auf den Profi-Kader fokussieren soll.

Wohl kein Kontakt zu Hoffenheim-Manager Rosen

In der vereinsinternen Hierarchie wäre er dem derzeitigen Sportvorstand Peter Knäbel unterstellt und hätte mit den Arbeitsfeldern Jugend und Frauenabteilung zunächst nichts zu tun, weshalb auf den Titel "Sportdirektor" bewusst verzichtet würde.

Laut dem Bericht des Fachmagazins gibt es derzeit noch eine interner Shortlist mit den heißesten Kandidaten auf den "Direktor Lizenz"-Posten.

Carsten Wehlmann, der derzeit als sportlicher Leiter erfolgreich beim SV Darmstadt in der 2. Bundesliga arbeitet, wird seit Wochen als möglicher Anwärter auf die Manager-Tätigkeit auf Schalke genannt. Die "Sport Bild" führt außerdem noch Benjamin Schmedes, aktuell Technischer Direktor bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden, sowie Marcus Mann, Sportdirektor von Hannover 96, als weitere Kandidaten an.

Kein Kontakt soll derweil zu Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen bestehen.