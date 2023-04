Pep nach Bayern-Spiel "emotional zerstört"

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Pep Guardiola setzte sich mit ManCity gegen den FC Bayern durch

Obwohl seine Mannschaft den Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern mit 3:0 gewann und dabei noch Chancen für weitere Tore liegen ließ, hatte ManCity-Trainer Pep Guardiola in den 90 Minuten zu leiden, wie er nach der Partie zugab.

"Es war überhaupt nicht angenehm. Ich bin emotional zerstört und 10 Jahre gealtert", sprach Guardiola nach dem Schlusspfiff von einem "fordernden Spiel" für seine Mannschaft, die sich am Ende gegen eine über weite Phasen gleichwertige Münchner Elf durchsetzte.

"In den ersten 55 bis 60 Minuten war es ein enges Spiel. Manchmal waren sie besser, manchmal wir", analysierte der Katalane, der vor allem den Beginn der zweiten Halbzeit beklagte. "Da waren sie stärker. Wir haben es nicht geschafft, sie [in dieser Phase] zu kontrollieren."

Danach habe er jedoch ein paar Anpassungen vorgenommen, ergänzte Guardiola: "Und dann waren wir besser." Insgesamt sei es ein "unglaubliches Ergebnis", meinte der City-Coach, der von einem Halbfinaleinzug aber noch nicht reden wollte.

"Wir müssen es in München besser machen, um nicht so viel zu leiden. Ich war sehr oft dort und weiß, dass diese Mannschaft besonders ist. Um solche Top-Teams rauszuwerfen, braucht es zwei Top-Spiele, nicht nur eins", warnte Guardiola seine Mannschaft vor dem Rückspiel in der Allianz Arena.

Guardiola rechnet mit einem "anderen" FC Bayern im Rückspiel

Immerhin: Großes Rätselraten herrscht beim Katalanen vor der Reise nach München nicht. "Ich weiß genau, was wir da machen müssen", sagte Guardiola. "Wenn wir keine gute Leistung zeigen, können sie ein, zwei oder drei Tore schießen. Ich weiß das und meine Spieler wissen das."

Im heimischen Etihad habe seine Mannschaft in dieser Saison "etwas Besonderes", meinte der Trainer. "Wir haben ein Momentum, wir sind eiskalt und haben unsere Waffen. Aber das gilt auch für München", rechnet Guardiola damit, im Rückspiel auf eine andere Mannschaft des FC Bayern zu treffen. Daher sei das Ziel seiner Mannschaft, selbst nach vorne zu gehen: "Wir fahren dahin und versuchen, Tore zu schießen und das Spiel zu gewinnen. Wenn wir das nicht schaffen, wird es schwierig."