"Schlafmützen": Ex-Bayern-Star wettert gegen Bosse

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sahen eine Niederlage des FC Bayern

Der FC Bayern steht in der Champions League vor dem Aus. Im Rahmen des 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City stichelte Ex-Profi Mario Basler gegen die Münchner Führungsetage um Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Herbert Hainer.

Dass Mario Basler ein Mann der klaren Worte ist, ist nicht erst seit gestern bekannt. Bei "Sport1" legte der 54-Jährige am Dienstagabend den Finger in die Wunde des FC Bayern, der in der Champions League eine 0:3-Packung bei Manchester City kassierte.

Insbesondere die Vereinsbosse des deutschen Rekordmeisters bekamen von Basler ihr Fett weg. So bezeichnete der Kult-Kicker Vorstandschef Oliver Kahn sowie Sportvorstand Hasan Salihamidzic als "zwei Schlafmützen" auf der Tribüne.

Der FC Bayern müsse sich intern "auch einmal selbst hinterfragen", nahm Basler die Bosse des FC Bayern in die Pflicht. Von Klubpräsident Herbert Hainer würde man "nichts hören", kritisierte der Europameister von 1996. "Ist er noch Präsident oder ist er schon heimlich zurückgetreten?", stichelte Basler in Richtung Hainer.

Basler erwartet kritische Analyse des FC Bayern

"Da erwarte ich einmal, dass man nicht immer nur auf die Trainer losgeht", forderte der TV-Experte von der Führungsetage des FC Bayern. Stattdessen verlangte Basler eine kritische Analyse innerhalb der Vereinsspitze.

Cheftrainer Thomas Tuchel nahm Basler dagegen in Schutz. "In 14 Tagen kannst du auch nicht so viel reparieren", hielt der Ex-Spieler des FC Bayern fest.

Der deutsche Rekordmeister steht nach dem 0:3 bei Manchester City vor einer echten Herkulesaufgabe. Im Rückspiel am 19. April bedarf es für die Münchner schon ein Königsklassen-Wunder, um doch noch in das Halbfinale einzuziehen.

"Ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt", versuchte Kahn die Sinne zu schärfen: "Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel nochmal alles, was möglich ist, reinzuwerfen."