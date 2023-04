Bayern plant "Mega-Projekt" an der Säbener Straße

Fotostand / Fritsch via www.imago-images.de

Die Säbener Straße ist seit 1949 die Heimat des FC Bayern

Der FC Bayern befindet sich derzeit in einer sportlich schwierigen Lage. Der Beurlaubung von Julian Nagelsmann folgte das Pokal-Aus gegen Freiburg sowie die deutlich 0:3-Pleite im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City.

Trotzdem richtet der deutsche Rekordmeister den Blick schon wieder in die Zukunft. Gemeint sind damit allerdings keine Zu- und Abgänge in der Mannschaft, sondern geplante Neubauarbeiten an der Säbener Straße.

Laut der "Sport Bild" soll in den kommenden Jahren ein "Mega-Projekt" in München umgesetzt werden. Demnach plant der FC Bayern ein neues Leistungszentrum. Dieses soll rund 80 Millionen Euro kosten und den "höchsten Anforderungen im Profi-Fußball" gerecht werden.

Neues Leistungszentrum für den FC Bayern "dringend notwendig"

Das aktuelle Leistungszentrum soll diesen Ansprüchen nämlich nicht mehr gerecht werden. Demnach sollen die Verantwortlichen der Bayern intern der Meinung sein, dass "manch ein Star-Spieler sich gedanklich schon gegen den FC Bayern entschieden habe, als er das Leistungszentrum erblickte".

Deshalb sehe der Klub den Neubau als "dringend notwendig" an, um den Anschluss an die europäischen Top-Klubs nicht zu verlieren.

Baubeginn noch völlig unklar

Noch ist unklar, wann mit dem Bau begonnen werden kann. Der Verein soll sich in Gesprächen mit der Stadt München befinden, um zu klären, ob die geplante Baufläche überhaupt in Frage kommen würde. Die "Sport Bild" vermutet, dass sich ein Baubeginn verzögern könnte, wenn Punkte wie der Lärmschutz erst wieder "neu bewertet" werden müssten.

Deshalb soll sich der Klub auch über alternative Bauflächen auf dem Gelände der Säbener Straße Gedanken machen.

Der Klub soll derzeit mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren rechnen. Ein Einzug in die neuen "heiligen Hallen" wäre somit wohl erst zur Saison 2025/26 ein Thema. Bei etwaigen Verzögerungen sogar erst 2026/27.