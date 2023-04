Müller: "Die Debatte birgt natürlich Zündstoff"

IMAGO/Sebastian Frej

Thomas Müller wurde bei der Niederlage des FC Bayern eingewechselt

Der FC Bayern hat im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League von Manchester City die Grenzen aufgezeigt bekommen. Das 0:3 war bereits die zweite Niederlage im vierten Pflichtspiel unter Thomas Tuchel. Ist der Trainerwechsel bereits wieder verpufft? Thomas Müller wollte diese Frage am Dienstagabend nicht beantworten.

"Das könnt ihr den Hasan [Salihamidzic] fragen. Ich werde mich dazu nicht äußern, weil die Debatte birgt natürlich Zündstoff", sagte Müller nach der Niederlage des FC Bayern in der Mixed-Zone.

Fakt ist: In den ersten beiden Bundesliga-Partien unter der Regie von Tuchel holten die Münchner sechs Punkte. Das Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (1:2) sowie die Hinspiel-Niederlage in der Champions League (0:3) waren hingegen zwei große Rückschläge für den FC Bayern.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass Tuchel an der Säbener Straße aufgrund der englischen Wochen kaum Zeit hat, um an Taktik und Automatismen zu arbeiten.

Thomas Tuchel beim FC Bayern "schockverliebt"

Der 49-Jährige betonte gegenüber "Amazon Prime", sich in seine neue Mannschaft "schockverliebt" zu haben. "Es hat Spaß gemacht zu coachen. Wie wir aufgetreten sind, vor allem das Wie: Wir waren emotional, haben uns gewehrt und haben dann auch noch mal nach der Pause zugelegt. Ich fand es schon richtig gut", sagte Tuchel trotz der 0:3-Pleite bei Manchester City.

"Ich finde, dass wir schon ein gutes Ergebnis verdient hätten, auch wenn es jetzt blöd klingt. Abgeschenkt wird aber auch jetzt nichts", fügte der Nachfolger von Julian Nagelsmann hinzu.

"Am Ende müssen wir ehrlich zu uns sein. Wir konnten die guten Phasen, die wir mit Ballbesitz und mit Torchancen bei City hatten, nicht in das Ergebnis ummünzen", bewertete Müller den Auftritt des FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister benötigt im Rückspiel am 19. April eine furiose Aufholjagd.