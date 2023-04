Bericht: Nächster Top-Klub steigt in Kolo-Muani-Poker ein

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Randal Kolo Muani könnte Eintracht Frankfurt im kommenden Sommer verlassen

Eintracht Frankfurt hat seinen Top-Torjäger Randal Kolo Muani noch langfristig bis 2027 unter Vertrag, hält im Transferpoker um den Stürmer die Zügel fest in der Hand. Sollten sich die Hessen im Sommer zu einem Verkauf entschließen, scheint eine Rekordablöse von über 100 Millionen Euro möglich. Nun wird ein weiterer Top-Klub aus Europa mit Kolo Muani in Verbindung gebracht.

In den letzten Wochen und Monaten hat sich das Who is Who des europäischen Spitzenfußballs längst in der Causa in Stellung gebracht. So soll der 24-Jährige unter anderem bei Paris Saint-Germain, beim FC Bayern, beim FC Chelsea und vor allem bei Manchester United auf dem Zettel stehen.

Die Red Devils sollen bis dato am intensivsten an einer Kolo-Muani-Verpflichtung gebastelt haben, haben laut "Sport Bild" schon im Winter Kontakt zum Umfeld des Eintracht-Stars aufgenommen.

Aufgrund des bevorstehenden Besitzerwechsels bei ManUnited gibt es beim englischen Rekordmeister derzeit allerdings noch viele Unsicherheiten, weshalb ein derart kostspieliger Transfer bis dato nicht weiter konkretisiert wurde.

Vielmehr bringt die "Sport Bild" auch Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League ins Gespräch. Die Londoner könnten Kolo Muani ernsthaft ins Visier nehmen, sollte sich der derzeitige Superstar und Spurs-Kapitän Harry Kane doch noch gegen eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Arbeitspapieres entscheiden.

In diesem Falle könnte Kane im Sommer letztmöglich verkauft werden, mit dem Transfererlös wäre ein Kauf des französischen Vize-Weltmeisters dann zu stemmen für Tottenham.

Wohl keine Entscheidung bei Kolo Muani für Saisonende

Mit zwölf Toren und zwölf Assists ist Randal Kolo Muani in der laufenden Bundesliga-Saison der absolute Topscorer und macht neben seiner Abschlussstärke vor allem mit seiner intensiven Spielweise und seiner Geschwindigkeit auf sich aufmerksam. Qualitäten, die den Angreifer für praktisch alle Top-Adressen in Europa interessant machen.

Ein Verbleib bei der Eintracht scheint nach dem Absturz auf Tabellenplatz sieben in der Bundesliga nahezu ausgeschlossen. Zuletzt hatte es bereits in übereinstimmenden Medienberichten geheißen, nur die erneute Qualifikation für die Champions League könne die Chancen der Frankfurter noch verbessern, Kolo Muani doch noch für eine weitere Spielzeit in der Main-Metropole halten zu können.

Laut der Zeitschrift ist eine Entscheidung im Poker um den SGE-Knipser allerdings nicht kurzfristig zu erwarten. Die ersten konkreten Offerten werden wohl erst im Mai bei der Eintracht eingehen, erst dann wird das Tauziehen um Kolo Muani so richtig eröffnet.