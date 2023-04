Weidenfeller über ManCity-Tor: "Neuer hätte den gehalten"

IMAGO/Conor Molloy/News Images

Das 1:0 von ManCity gegen den FC Bayern: Yann Sommer fehlen Zentimeter

Bei der 0:3-Niederlage des FC Bayern in der Champions League gegen ManCity gab nicht nur der Angriff des Rekordmeisters ein schlechtes Bild ab, sondern auch die Abwehr, die vor allem bei den Gegentoren schlecht aussah. In die Kritik geriet dabei auch Torhüter Yann Sommer. Vielerorts wurde diskutiert, ob der Treffer zum 1:0 durch Rodri mit Manuel Neuer zwischen den Pfosten nicht gefallen wäre. Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller ist davon überzeugt.

"Sommer sieht ihn [den Ball] sehr spät und dann muss man auch sagen, dass er überragend geschossen ist", sagte Weidenfeller in der Live-Analyse bei "Sky" zum Traumtor von Rodri, das den FC Bayern in Manchester auf die Verliererstraße brachte.

Beim Blick auf die Zeitlupe erkannte der ehemalige Profi bei Sommer dann aber "die Zentimeter, die fehlen". Deshalb denke er, "Neuer hätte ihn gehalten", sagte Weidenfeller, dessen Meinung auch von vielen Fans im Netz geteilt wurde.

Eine große Mitschuld am Gegentor wollte der frühere BVB-Keeper der Münchner Nummer eins aber nicht geben. "Ich sage nicht, er muss ihn halten, aber ich sage, Neuer hätte ihn gehalten", bekräftigte Weidenfeller.

Am Ende seien diese Nuancen auf diesem Niveau entscheidend, urteilte der 42-Jährige: "Da sind wir beim Thema Champions League. Das ist die Elite. Jetzt kommt es auf Kleinigkeiten an. Wie wird so ein Spiel entschieden? Durch minimale Fehler. Das war ja kein Bock oder ein Riesenpatzer, aber letztlich schießt er aus 20 Metern. Bei so einem Topspiel musste du ihn dann halten."

Deutlich härter ging Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann nach der Partie mit dem Bayern-Torhüter ins Gericht. Sommer sei "heillos überfordert gewesen", kritisierte er bei "Sky". Der Schweizer habe die Mannschaft nicht nur in Manchester, sondern auch schon in den vergangenen Wochen "maßgeblich verunsichert", meinte der frühere Profi.