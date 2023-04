Boateng kündigt Schalke knallharten Kampf an

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Kevin-Prince Boateng ist bei Hertha BSC als Aggressive Leader gefragt

Kevin-Prince Boateng startet in seinen wohl letzten heißen Saison-Endspurt in der Fußball-Bundesliga. Wie schon im Vorjahr ist das Ziel dabei klar formuliert: Der 36-Jährige will mit Hertha BSC die Klasse halten. Vor dem Sechs-Punkte-Spiel gegen seinen Ex-Klub FC Schalke 04 am kommenden Freitagabend (ab 20:30 Uhr) schwört der Routinier sein Team mit markigen Worten ein.

In den letzten Wochen war Boateng auch wieder auf dem Rasen gefordert. Einen Stammplatz hat Boateng unter Cheftrainer Sandro Schwarz zwar nicht mehr bei den Berlinern, zuletzt durfte er beim 1:1 gegen Freiburg und beim 0:1 gegen Leipzig aber zweimal in Folge in der Startelf ran. Es dürfte der letzte Abstiegskampf für den Erfahrensten bei der Alten Dame sein, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft.

"Ich fühle mich immer besser, und es gibt mir Kraft, mit den Jungs zu reden, wenn der Papa mal auf dem Platz steht", so der Hertha-Leader im Gespräch mit der "Berliner Zeitung".

Gegen seinen ehemaligen Klub aus Gelsenkirchen, für den Boateng zwischen 2013 und 2015 immerhin 60 Pflichtspiele bestritt, setzt der Mittelfeldspieler auf vollen Einsatzwillen und Kampfgeist. Wenn nötig, auch mal über das erlaubte Maß hinaus.

Hertha BSC ist Letzter in der Auswärtstabelle

"Wir sind im Abstiegskampf, wir sind nicht hier, um schön zu spielen oder den Fuß wegzuziehen. Wenn das nah an der Roten Karte ist, dann ist das so. Wir sind hier, um zu kämpfen", so die knallharte Ansage des Routiniers, der schon im Vorjahr unter Felix Magath in der entscheidenden Saisonphase eine tragende Säule bei Hertha BSC war.

"Wir haben ein Riesen-Spiel am Freitag. Da wird es noch mehr hin und her gehen. Da gibt es vielleicht auch mal eine Rote Karte", wiederholte Boateng gegenüber der "BZ" stellte damit klar, dass für den Hauptstadtklub beim Gastspiel auf Schalke nur der zweite Auswärtssieg der laufenden Saison infrage kommt.

Mit bislang mickrigen fünf Zählern aus 13 Gastspielen stellt Hertha BSC das auswärtsschwächste Team der gesamten Bundesliga, Schalke wiederum ist mit 13 Zählern Letzter in der Heimtabelle.