Hiobsbotschaft für ManUnited

AFP/SID/OLI SCARFF

Rashford fällt wegen einer Muskelverletzung vorerst aus

Manchester United muss mehrere Spiele auf Star-Angreifer Marcus Rashford verzichten.

Wie der englische Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, fällt der 25-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung für "ein paar" Partien aus. Der englische Nationalspieler steht United damit auch in den Viertelfinal-Duellen der Europa League gegen den FC Sevilla nicht zur Verfügung.

Rashford war am Samstag beim 2:0 gegen den FC Everton in der 80. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Der Angreifer ist mit 15 Treffern der gefährlichste Torjäger der Red Devils in dieser Premier-League-Saison.